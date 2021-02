L'OM songe Ã  Sampaoli pour succÃ©der Ã  Villas-Boas

Un an et demi après sa venue dans la Canebière, André Villas-Boas a fini par claquer la porte. Mardi, en conférence de presse, il annonçait avoir présenté sa démission auprès de sa direction suite à l'arrivée d'Olivier Ntcham, un joueur auquel il avait dit non.

Depuis cette annonce faite par le Portugais, plusieurs noms sortent dans la presse pour lui succéder, de Sarri à Valverde en passant par Favre et Benitez. Mais d'après 'ESPN Brésil', ils ne sont pas les seuls sur la short-list de Pablo Longoria.

Jorge Sampaoli, actuellement sur le banc de l'Atletico Mineiro, est également dans le viseur du Head of Football de Marseille. Seul problème, l'entraîneur argentin, sous contrat jusqu'à décembre 2021 avec le club brésilien, ne serait pas très chaud à l'idée de rejoindre le sud de la France.