L'OM vise un joueur de l'Atletico de Madrid

Santiago Arias a un contrat avec l'Atlético jusqu'en 2023, mais ce ne serait pas un problème. Le Colombien en est à sa deuxième saison et n'a pas réussi à s'imposer avec Simeone.

Les rumeurs sur l'avenir du défenseur sont nombreuses et plusieurs clubs s'intéressent à lui, dont Galatasaray, Roma, Naples et Everton. Et ce n'est pas tout.

Les médias français et selon le 'Mundo Deportivo' ont placé l'Olympique de Marseille dans la course pour s'offrir le Colombien. Le club français suit Santiago Arias en cas de départ de Bouna Sarr ou Sakai.

Le prix de l'opération pourrait être d'environ 15 millions d'euros, un montant que l'Atlético n'accepterait pas car il tenterait de récupérer, au moins, ce qu'il a payé au PSV en juillet 2018.

Les blessures ont miné la campagne actuelle d'Arias qui a joué que 11 matchs, dont neuf en tant que titulaire.