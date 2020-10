L'origine de l'accrochage entre Nyom et Koeman

Le Barça a subi sa première défaite de la saison face à Getafe. Los Azulones se sont imposés sur la plus petite des différences (1-0) face aux Barcelonais.

Malgré la défaite, le sujet dont on parle le plus aujourd'hui est la confrontation entre Koeman et Nyom. Le Néerlandais a eu une conversation tendue avec Bordalás, coach de Getafe, et a reproché l'attitude du Camerounais.

Un jour après le match au Coliseum Alfonso Pérez, 'Vamos' a dévoilé les images de la friction, tout a commencé suite à une action entre Sergiño Dest et Nyom.

La source mentionnée précise que le joueur de Getafe a eu quelques mots à l'encontre de Koeman, alors que celui-ci avait le dos tourné. Le technicien est alors allé voir le quatrième arbitre, il aurait demandé à Nyom de le respecter.