L'ouverture du mercato estival repoussée ?

La crise sanitaire liée au coronavirus a changé la donne à de nombreux niveaux dans le monde du football.

La Ligue 1 et la Ligue 2 ont définitivement été arrêtées, et les autres championnats se battent pour reprendre, malgré quelques cas positifs.

L'autre problème qui va se dresser aux clubs européens, et notamment les Français, c'est le marché des transferts.

Ce dernier est censé ouvrir le 09 juin prochain, mais comme l'a laissé entendre Bernard Caïazzo en conférence de presse du syndicat des clubs de Première Ligue, cette date pourrait être repoussée.

"Ce n'est pas défini, tout dépendra des autres Championnats. S'ils se terminent plus tard que prévu, il faudra décaler notre mercato pour s'adapter. C'est le conseil d'administration de la Ligue qui décide des dates du mercato. Nous sommes un pays vendeur, on doit se caler sur les pays acheteurs. On ne pourra pas démarrer le 9 juin car la FIFA limite à 12 semaines consécutives.", a affirmé le président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Étienne.