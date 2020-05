L’AC Milan courtise Luka Jovic

Luka Jovic ne devrait pas trop s’éterniser du côté du Real Madrid. Le Serbe n’a que très peu brillé avec les Merengue durant sa première saison en Espagne. Son club voit d’un bon œil son départ dès cet été, et de plus en plus de formations se montrent intéressées par la possibilité de l’enrôler.

Si l’on se fie à ce que révèle le quotidien 'Mundo Deportivo' ce dimanche, l’AC Milan s’est joint à la liste des clubs souhaitait recruter l’international serbe. Les Rossonerri souhaiteraient obtenir ses services en forme de prêt.

S’il prend la direction de la Lombardie, Jovic y retrouverait peut-être son ancien coéquipier à l’Eintracht Francfort, Ante Rebic. Ce dernier se produit à San Siro depuis le début de la saison en cours.

Outre Milan, l’Inter aurait aussi des vues sur Jovic. Une bataille en coulisses entre les deux voisins n’est donc pas à exclure. On a aussi prêté à Naples l’intention d’embaucher le natif de Loznica. Pour rappel, ce dernier est actuellement blessé. Il a été victime d’une lésion au talon pendant le confinement.