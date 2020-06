L’ASSE et Fabrice Grange se séparent

Après huit ans passés dans le Forez, Fabrice Grange quitte l’AS Saint-Etienne. Cette séparation a été entérinée aujourd’hui, et elle fait suite à un commun accord entre les deux parties.

Grange (48 ans) a travaillé avec de différents entraineurs du côté de Saint-Etienne et son apport a été régulièrement loué par tous les techniciens. C’est surtout avec Christophe Galtier qu’il a officié le plus, participant notamment à la victoire en Coupe de la Ligue en 2012. Avant l’ASSE, il avait aussi connu un passage à Nantes, ainsi qu'avec les Bleus en tant qu’assistant de Bruno Martini.

A travers un communiqué, l’ASSE a remercié Grange pour tous les services rendus au club : "Le club remercie Fabrice Grange pour tout le travail qu’il a accompli avec professionnalisme et détermination depuis 2012. Il a apporté son expérience, son savoir-faire et sa connaissance du haut niveau à plusieurs générations de gardiens de but."

Le départ de Grange sonne un peu plus la fin de l’ère Stéphane Ruffier du côté du Chaudron, puisque les deux hommes s’entendaient très bien et ont effectué un long chemin ensemble.