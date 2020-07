L’Atlético à fond sur Lacazette, la Juve et l’Inter à l’affût

Alexandre Lacazette commençait à trouver le temps long. Depuis la reprise de la Premier League, celui-ci n’a pas réussi une seule fois à faire trembler les filets, mais c’est désormais chose faite grâce à un bel enchaînement réalisé contre Wolverhampton (2-0) samedi.

Au sortir de la rencontre, l’ancien Lyonnais a reçu les félicitations de son entraîneur Mikel Arteta, entre invitation à rester et coup de gueule vis-à-vis de son contrat… Et pour cause : Lacazette pourrait bel et bien quitter les Gunners cet été, trois ans après son arrivée.

Partey pour faire baisser la note ?

En effet, l’international français n’a plus que deux ans de contrat, et il a parfois dû se contenter du banc faire place à de jeunes éléments. Des éléments qui n’ont pas échappé à l’Atlético de Madrid d’après 'L’Équipe', très chaud sur Lacazette depuis sa fausse arrivée en 2017. À l’époque, tout était bouclé, mais les Colchoneros avaient finalement été sanctionnés d’interdiction de recrutement par la FIFA.

Les discussions ont d’ores et déjà été entamées entre le club espagnol et le clan du joueur. Et pour convaincre Arsenal, les Rojiblancos pourraient intégrer un joueur à la transaction, à l’instar de Thomas Partey. La Juventus, également intéressée par Lacazette selon 'L’Équipe', pourrait aussi glisser un élément dans la transaction pour faire baisser la note.

Dernier club intéressé : l’Inter Milan. Toujours selon nos confrères, les Nerazzurri pensent à Lacazette en cas de départ de Lautaro Martinez vers le FC Barcelone. La clause libératoire de l’Argentin est fixée à 111 M€, tandis que Lacazette ne vaut «que» 48 M€. Avis aux intéressés !