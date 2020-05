L’Inter écarte la piste Cavani

Contrairement aux bruits qui ont circulé dernièrement, l’Inter Milan n’a pas l’intention d’attirer Edinson Cavani afin de remplacer son buteur argentin, Lautaro Martinez. El Matador ne figure pas dans le viseur des Intéristes. Piero Ausilio, le directeur sportif du club, l’a assuré ce vendredi.

Au micro de 'Sky Sport Italia', et alors qu'il parcourait tous les dossiers mercato de son club, le dirigeant intériste a admis qu’en tant que joueur bientôt libre, Cavani "serait une bonne opportunité", mais que son club "ne travaille pas sur son recrutement". L’âge de l’international uruguayen (33 ans) a-t-il refroidi les décideurs lombards ?

"Icardi voudrait rester à Paris"

L’Inter ne pense pas à Cavani, et l’Inter n’a pas totalement abandonné l’idée de garder Lautaro en son sein. Une fois de plus, Ausilio a prévenu les courtisans du brillant avant-centre : "Si Barça le veut, alors ils savent qu’ils doivent payer sa clause libératoire. Et on n’a pas parlé de Lautaro à propos du Barça parce qu’on veut le garder".

Enfin, durant cette interview, le responsable nerazzurro a également évoqué le cas de Mauro Icardi. Il a confirmé que "les discussions sont en cours" avec le club francilien pour un transfert définitif après un an de prêt. "Je sais qu’il aimerait rester à Paris. Le PSG a une option qui expire le 31 mai. On est en bons termes avec eux. Il y a une somme qui a été conditionnée par la crise sanitaire, nous verrons", a-t-il lâché.