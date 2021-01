L’Inter ne cédera pas Eriksen en prêt

Christian Eriksen, le milieu de terrain remplaçant de l’Inter, avait des touches avec Tottenham, son ancien club. Son come-back chez les Spurs a cependant peu de chances d’aboutir, si l’on en croit ce que rapporte 'The Guardian'.

D’après cette source, les dirigeants de l’équipe londonienne voudraient le milieu danois sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison. Or, pour l’Inter, il est hors de question de céder le joueur sous cette forme-là. Les Nerazzurri n’accepteront qu’un transfert définitif pour leur sociétaire.

Le temps presse et le Scandinave n’a toujours pas trouvé de nouveau point de chute. Pour rappel, son nom avait également été cité à Arsenal, au Borussia Dortmund et aussi au PSG. Aucune de ses écuries ne s’est cependant positionnée pour le faire signer.

Eriksen encouragé à changer d’air

Eriksen a rejoint l'Inter depuis Tottenham en janvier dernier, mais il a eu du mal à se montrer aussi performant en Serie A qu’il ne l’était en Premier League. Il n’a d’ailleurs inscrit que deux buts en terre transalpine.

Récemment, et en vue du championnat d'Europe à l'horizon, le sélectionneur danois, Kasper Hjulmand, a encouragé Eriksen à changer de tunique. "Christian a trop peu joué en 2020", a-t-il confié à Ekstra Bladet. "C'est vraiment un gaspillage de tant de qualité qu'il soit assis sur le banc. Il est bien trop bon pour ça. Quand je vois ce qu'il peut faire, j'espère et je crois que beaucoup plus de temps de jeu l'attend cette année."

Michael Laudrup, une légende du football danois, a également suggéré qu’un challenge ailleurs pourrait être la meilleure solution pour l’ex-joueur de l’Ajax. « Je ne pense pas qu'il ne soit pas adapté au football italien. C'est évidemment un grand joueur. Il a deux milieux de terrain derrière lui et un géant comme Romelu Lukaku qui bouge beaucoup et Lautaro Martinez, qui est techniquement fort, devant lui. Il peut y avoir tellement d'autres choses derrière ça. Mentalement, culturellement et des choses comme ça. Mais je ne peux pas croire qu'il ne peut pas s'adapter tactiquement », a-t-il confié à 'TV3' le mois dernier.

Dimanche, Eriksen n’a pas participé au succès de prestige de sa formation nerazzurra contre la Juventus en championnat. Il est resté sur le banc tout au long de la rencontre.