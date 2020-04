L’UEFA définit les règles pour les qualifications européennes

L’UEFA s’est réunie ce jeudi avec ses 55 associations membres pour statuer sur l’exercice 2019/2020 qui se trouve toujours interrompu en raison de la crise sanitaire. Lors de cette visioconférence, l’instance continentale a de nouveau demandé aux différentes fédérations d’essayer de terminer leurs championnats respectifs. L’idéal serait de le faire avant le mois d’aout, afin de laisser placer ensuite à la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Ça reste une priorité, mais ce n’est toutefois pas une obligation absolue.

L’attribution des places européennes se fera au mérite sportif

Les dirigeants européens reconnaissent que face à l’évolution de la pandémie il est tout à fait possible que des compétitions ne puissent pas reprendre, ou tout au moins pas dans les délais évoqués. De fait, ils laissent le soin aux Ligues concernées de trancher pour ce qui est des qualifiés européens. Cependant, certaines règles devront être respectées.

Ainsi, l’option d’une saison blanche est écartée. Dans le cas où des gouvernements venaient à interdire la reprise des activités, l’UEFA demande simplement à ce que le classement final se fait sur des bases sportives, objectives, transparents et conformes aux règles de fair-play. Il n’est, par exemple, pas question de reprendre le tableau final de la saison d’avant, ou encore se baser sur le coefficient UEFA pour classer les équipes. En cas de litige, la confédération se réserve le droit d’émettre son véto et trancher ensuite par elle-même pour le championnat concerné.

Une mauvaise nouvelle pour l’OL

Cette décision apparait comme étant la moins mauvaise, et susceptible de satisfaire le plus de monde possible. En France, elle devrait quand même faire grincer quelques dents. Si la LFP, qui hérite de la patate chaude, venait à décréter la fin du championnat, l’OL pourra dire adieu à son espoir de disputer la prochaine C1. Seulement 7es au classement avant la suspension de Ligue 1, les Gones verront le PSG, l’OM et le Stade Rennais s’inviter à la compétition reine. Par ailleurs, ils ne pourront même pas se consoler avec la Ligue Europa, vu que l’UEFA écarte l’option qui consiste à attribuer des strapontins continentaux aux finalistes des coupes nationales.

Ce qui en ressort, par ailleurs, de cette réunion c’est que l’UEFA va avancer l'indemnisation des clubs qui laissent leurs joueurs à disposition des sélections qualifiées pour l’Euro 2020, lequel a été repoussé à 2021. Une manière d'aider les clubs pros à surmonter la grave crise économique du moment. Il y aura pas moins de 70M€ qui vont être débloqués sur les 200M€ réservés à cette fin, en accord avec le syndicat des joueurs (ECA).