L'UEFA autorise le retour des fans pour ses diffÃ©rentes compÃ©titions

Les supporters pourront revenir dans les stades pour les compétitions de clubs et les matches internationaux à partir de la trêve internationale de la semaine prochaine, a annoncé l'UEFA ce jeudi.

Les stades pourront être remplis à une capacité maximale de 30% et ne rouvriront que là où les lois locales le permettent. Les fans des équipes visiteuses ne seront cependant pas autorisés de voyager en raison de la pandémie de coronavirus.

La décision a été prise en se basant sur la rencontre qui a vu environ 15 000 supporters dans le stade pour la victoire du Bayern Munich en Super Coupe de l'UEFA contre Séville. Le match "pilote" a été considéré comme un succès malgré le fait que la ville hôte de Budapest avait enregistré une augmentation du nombre d'infections avant l'événement.

L'UEFA a précisé: "L'admission des supporters et la limite de capacité sont soumises à la décision des autorités locales. Les matches de l'UEFA ne peuvent pas être joués avec des spectateurs lorsque les autorités locales ne le permettent pas et la limite de 30% ne peut être atteinte que lorsque le la limite fixée par les autorités locales n'est pas inférieure, auquel cas cette limite s'appliquerait. La distanciation sociale sera obligatoire pour les spectateurs et des mesures de précaution supplémentaires, telles que le port de masques, doivent être mises en œuvre conformément à la réglementation locale. La Super Coupe de l'UEFA a démontré qu'il est possible pour les supporters d'assister à des matches de football dans les bonnes circonstances en mettant leur santé et leur sécurité au premier plan grâce à des mesures d'atténuation complètes. Le match a également démontré l'acceptation des supporters pour les mesures sanitaires de précaution et leur volonté de suivre les recommandations. "

Alors qu'il semble peu probable que les stades rouvrent dans l'immédiat en Premier League, les supporters sont revenus en nombre réduits en Bundesliga et en Ligue 1.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré: "La décision d’aujourd’hui est une première étape sensée qui donne la priorité à la santé des supporters et respecte les lois de chaque pays. Alors que nous sommes tous confrontés à un ennemi commun à Covid, différents pays ont des approches différentes et des défis différents à un moment donné. Cette décision permet beaucoup plus de flexibilité locale pour gérer l'admission des fans que ce n'était le cas auparavant, en respectant toujours l'évaluation des autorités locales."