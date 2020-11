L'UEFA demande à la FIFA de changer la règle de la main

Les mains non intentionnelles dans la surface sanctionnées par un pénalty se sont multipliées dans les derniers mois, rien que deux fois ce mercredi, dans les matchs entre le PSG et Leipzig, et celui entre Rennes et Chelsea. Pour régler ce problème, le président de l'UEFA, Alexandr Ceferin, aurait pris contact avec son homologue de la FIFA, Gianni Infantino.

D'après 'Associated Press', il souhaiterait faire revenir dans la règle la notion d'intentionnalité de la main pour définir la sanction.

"Dernièrement, toutes les mains étaient siflées, ce qui a provoqué beaucoup de décisions injustes et de la frustation de la part des acteurs du football. Nous devons préserver l'esprit du jeu, ce qui veut dire sûrement revoir la règle pour qu'elle soit plus adaptée."