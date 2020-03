Les effets du Covid-19 : l'UEFA pourrait revoir ses plans pour le fair-play financier

Alors que tout le foot européen est suspendu à cause du coronavirus, les clubs peinent à faire rentrer des sous dans les caisses.

Plusieurs clubs comme par exemple en France, ont mis leurs salariés en chômage partiel, ce qui pousse l'UEFA à réfléchir à des modifications sur le fair-play financier.

Selon les informations de 'Marca' certains clubs seraient même favorable à une suspension pure et simple pour un an, et auraient déposé la demande à l'UEFA.

Une réunion devrait avoir lieu entre l'UEFA, l'Association des Clubs Européens et les représentants de certains championnats.

Pour autant, cette décision n’est pas rétroactive, ainsi elle ne bénéficiera pas à l’OM, qui doit vendre pour au moins 30 millions d'euros de joueurs avant le 30 juin, qui risque d’être sanctionné.

Ou à Manchester City, suspendu de Coupe d’Europe pour les deux prochaines saisons.