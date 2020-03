L'UEFA pourrait suspendre la Ligue des champions dès ce jeudi

Les qualifications bruyantes de l'Atlético Madrid et du Paris Saint-Germain pourraient être les dernières sur les prochaines semaines.

La menace de l'épidémie du coronavirus inquiète les plus grands pays du monde et certains Européens, comme l'Italie, ont suspendu leurs championnats et fermer leurs frontières.

Une mesure qui empêche ainsi le bon fonctionnement de la Ligue des champions. Huis clos, reports... L'UEFA serait aujourd'hui sur le point d'annoncer la suspension de la compétition.

Selon les informations de plusieurs médias espagnols, l'organisation européenne pourrait suspendre la Ligue des champions dès ce jeudi mais aussi les autres compétitions qui sont sous la jurisdiction de l'institution.

Une décision qui pourrait être prise alors que les huitièmes de finale de la Champions League ne sont pas encore terminés et que seules quatre équipes ont leurs billets pour les quarts de finale (Atalanta, Leipzig, PSG, Atlético).

Les rencontres Juventus-Lyon, Manchester City-Real Madrid, Barcelone-Naples et Bayern-Chelsea pourraient donc être reportés à dans plusieurs semaines.

Ce n'est pas la seule compétition qui risque d'être suspendue alors que le championnat italien l'est déjà, et que la Liga espagnole pourrait suivre dans les prochains jours.