L'UEFA prépare sa nouvelle Ligue des champions pour 2024... ou avant

Depuis que Josep Maria Bartomeu est parti de Barcelone en annonçant qu'il avait inscrit le club à une Superligue d'Europe, le football continental a été bouleversé. Semaine après semaine, de nouveaux clubs se montrent intéressés, les détails d'une telle compétition apparaissent, et l'UEFA s'arrache de plus en plus les cheveux.

Mais la menace de la FIFA semble avoir été un mur solide pour affaiblir la Superligue. L'organisme international a averti qu'il disqualifierait de ses tournois tout club impliqué dans le projet externe, ainsi que ses joueurs.

Ensuite, 'AS' publie ce vendredi que l'UEFA a gagné en force. La menace de la Superligue était et est toujours là, mais elle a permis de comprendre que la Ligue des champions et le modèle du football européen avaient besoin d'être profondément remodelés.

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a mis en place un organe qui façonnera la nouvelle Ligue des champions. Il comprend le président de la RFEF, Luis Rubiales, le Portugais Fernando Gomes et le trésorier de l'UEFA, David Gill. Theodore Theodoridis, le secrétaire général de l'organisation, est également à bord.

La clé de ce mouvement est que des négociations ont été entamées avec certains membres de l'Association européenne des clubs (ECA) qui participaient à la création de la Superligue. C'est le cas du Real Madrid, de la Juventus, de Manchester United et du PSG. Le club turc Fenerbahce est également dans le coup.

Pour réformer l'actuelle Ligue des champions, l'UEFA pourrait créer une nouvelle structure à laquelle participeraient également les clubs eux-mêmes pour avoir leur mot à dire dans la création et l'organisation du nouveau tournoi, pour lequel un contrat de 9 ans serait a priori signé.

Le tournoi devrait à priori commencer en 2024 et se poursuivre jusqu'en 2033, date à laquelle le format sera à nouveau revu. Toutefois, l'UEFA estime que si un consensus complet se dégage, la nouvelle Ligue des champions pourrait être avancée à 2022 ou 2023.

Cependant, les championnats nationaux seraient également affectés par la nouvelle compétition. Pas comme avec la Superligue, mais l'instance européenne comprend que les Fédérations devront faire de la place pour le calendrier européen en réduisant leurs compétitions de Coupe et en ramenant les championnats à 16 ou 18 équipes.

Bien que l'idée de la Superligue d'Europe privée soit toujours active, Ceferin gagne le soutien de plusieurs des clubs qui participeraient comme la Juventus. Le Real Madrid est toujours réticent, mais il est de plus en plus ouvert.