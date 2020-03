L'UEFA reporte la Youth League

L'UEFA a confrmé ce mercredi le report de la Youth League, dont la phase finale devait se jouer entre le 17 et le 20 avril prochain, ainsi que l'Euro U17 féminin de Suède prévu au mois de mai.

Les deux compétitions seront rajoutées au calendrier et leurs dates seront communiquées en temps voulu, comme l'a affirmé l'UEFA après la décision de son Comité Exécutif, face à la situation générée par la propagation du coronavirus.

L'UEFA a réitéré qu'elle continuera de "gérer la situation en échangeant avec les associations nationales et les autorités", en attendant de pouvoir communiquer le nouveau calendrier des deux compétitions.

