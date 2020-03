L'UEFA se réunira le 1er avril prochain

Toutes les compétitions majeures de football dans le monde, et particulièrement en Europe, sont arrêtées en raison de la lutte contre la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier.

Personne ne sait encore dire quand pourront reprendre les différents championnats, bien que certains espèrent pouvoir revenir à la compétition au début du mois de mai.

L'UEFA, elle va se réunir le 1er avril prochain afin de réunir tous ses groupes de travail et tenter de prendre la meilleure solution possible concernant le déroulement des potentielles reprises de championnats et compétitions européennes.

"L’UEFA a invité les secrétaires généraux de ses 55 associations membres à une visioconférence le mercredi 1er avril à midi pour partager une mise à jour sur les progrès réalisés par les deux groupes de travail créés il y a deux semaines et pour discuter des options identifiées en ce qui concerne la reprogrammation potentielle des matchs", annonce l'institution européenne dans son communiqué ce lundi.

Les autres sujets évoqués seront les questions à régler sur la fin des contrats des joueurs ainsi que le mercato estival à venir : "La réunion examinera les développements dans toutes les compétitions des équipes nationales et des clubs de l’UEFA, ainsi que des progrès au niveau de la FIFA et au niveau européen sur des questions telles que les contrats des joueurs et le système de transfert."

UEFA has invited the General Secretaries of its 55 associations to a video-conference on Wednesday to share an update on the progress made by the two working groups created two weeks ago and to discuss options with the potential rescheduling of matches.



