L'Uruguay et le Brésil reprennent l'entraînement

La sélection uruguayenne s'est entraînée ce dimanche matin en vue du match face au Brésil mardi prochain qui comptera pour la 4e journée des éliminatoires de la zone Amérique du Sud de la Coupe du monde 2022.

À 9h30 heure locale (12h30 GMT), les hommes d'Óscar Tabárez ont foulé la pelouse du complexe Celeste, situé en banlieu de Montevideo, où ils séjournent depuis leur retour de Baranquilla.

Cette séance était la seule de la journée.

La veille, les joueurs qui ont débuté lors de la victoire 3-0 contre la Colombie ont fait des exercices de récupération en salle de sport et sur le terrain, tandis que les entrants de la deuxième mi-temps et les remplaçants ont eu une séance plus dure avec le préparateur physique, rapporte la Fédération uruguayenne de football.

Le soir, comme on peut le voir sur le compte Twitter du milieu de terrain Lucas Torreira, les joueurs se sont réunis près du feu pour boire du maté et écouter de la musique.

Les Brésiliens, de leur côté, ont également profité du samedi pour faire des exercices de récupération, après leur victoire 1-0 à domicile contre le Vénézuela.

Tout comme Tabárez, l'entraîneur de la Seleção Adenor Leonardo Bacchi dit 'Tite' dispose d'un groupe au complet, bien qu'il n'ait encore donné aucune piste concernant son onze de départ.

C'est bien sûr une bonne nouvelle pour les deux équipes, les deux ayant perdu plusieurs titulaires pour diverses raisons avant leurs deux matchs.

Après les entraînements du week-end à Sao Paulo, la Seleção se rendra à Montevideo ce lundi pour y affronter l'Uruguay.

Mardi à 20h00 heure locale (23h00 GMT), les deux équipes s'affronteront au stade Centenario où les Brésiliens n'ont plus perdu depuis juillet 2001 et où ils auront à cœur de poursuivre leur sans faute dans ces éliminatoires.

Les hommes de 'Tite' ont gagné leurs trois matchs et font la course seuls en tête du groupe.

En autant de matchs, les Uruguayens comptent deux victoires et une défaite et occupent la quatrième place derrière leur prochain adversaire, l'Argentine et l'Équateur.