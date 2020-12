À défaut d'être devenu Marseillais, Niang peut relancer Rennes

C'est un but un peu fortuit, un comme Rennes en a encaissés tant depuis deux mois: Adrien Truffert subtilise la balle dans les pieds de la défense niçoise et décale Niang, lequel a tout le temps d'armer une puissante frappe à ras de terre.

Mais ce but à Nice (1-0) a offert aux Rennais leur première victoire depuis fin octobre, après une série de sept défaites et un match nul toutes compétitions confondues. Pas encore de quoi remonter vraiment au classement, mais au moins de stopper la chute.

Pour l'attaquant sénégalais, qui fêtera ses 26 ans samedi, c'est déjà le 30e but sous le maillot rennais. Mais c'est surtout le premier depuis février.

Cet enfant terrible du foot, né en région parisienne, formé à Caen et parti au Milan AC à 17 ans, avait semblé s'assagir et trouver un équilibre à Rennes après six années très mitigées de prêt en prêt, entre rares coups d'éclat et incartades extrasportives.

- "Retrouver un grand club" -

Prêté au club breton pour la saison 2018-2019, il a vivoté avec un seul but avant l'arrivée de Julien Stéphan sur le banc en décembre, pour finir la saison à 14 réalisations. Option d'achat à 15 millions d'euros levée à l'été 2019 avec un contrat jusqu'en 2023 et rebelote: 15 buts toutes compétitions confondues la saison dernière.

Mais avec le limogeage en janvier du président Olivier Létang, qui l'avait fait venir à Rennes, et la pandémie de Covid-19, la machine s'est enrayée. Confiné auprès de sa belle-famille et de ses chevaux de course dans la région de Marseille, il a commencé à évoquer publiquement ses désirs d'ailleurs.

Sur Canal+ en mai, il a dit son envie de "retrouver un grand club" et son intérêt pour l'OM. Mais cet intérêt a été accueilli fraîchement à Marseille: l'entraîneur André Villas-Boas a répété qu'il n'en voulait pas et les finances du club limitaient de toutes façons la marge de manoeuvre.

Mbaye Niang a donc repris avec Rennes, la tête ailleurs. D'autant que l'arrivée fin août de Serhou Guirassy a encore accru la concurrence à la pointe de l'attaque. Titulaire pour le premier match de la saison à Lille (1-1), Niang s'est retrouvé sur le banc face à Montpellier (2-1).

La semaine suivante, il n'était même pas du voyage pour un match amical contre le Benfica à Lisbonne. Une sanction pour avoir manqué un entraînement, a expliqué Stéphan.

Disparu de la circulation, il est réapparu début octobre, pour une tentative de prêt à Saint-Etienne avortée après l'intervention de ses agents.

- "Reconquérir tout le monde" -

"Je reviens au Stade rennais, je vais reconquérir tout le monde", a-t-il alors assuré au quotidien l'Equipe.

A Rennes, Stéphan n'a jamais fermé la porte, à condition que Niang reste au service du collectif et qu'il accepte la concurrence.

A cours de forme, Niang a repris l'entraînement collectif fin octobre et a encore dû attendre le 20 novembre pour entrer en jeu contre Bordeaux (défaite 0-1).

Mais la blessure de Guirassy lui a fait un peu de place et il était titulaire la semaine dernière pour la première fois depuis août. Enfin dangereux mais maladroit contre Séville (défaite 0-3), il a donc mis fin dimanche à Nice à la spirale négative de Rennes, et à la sienne dans le même temps.

Pour Villas-Boas, ce retour est "une surprise" qui ne tombe pas forcément au bon moment: "C'est un bon joueur, son but va booster sa confiance. C'est toujours le cas contre nous, tout le monde arrive au top. Et lui va jouer ce match-là avec des ambitions personnelles", a-t-il prévenu.