Nagatomo promet de "courir plus que tous"

"Physiquement, je me sens bien, je me suis entraîné tous les jours, je suis un grand professionnel", rassure l'international japonais (122 sélections), se vieillissant lui-même de quelques jours, puisqu'il fêtera ses 34 ans le 12 septembre.

C'est cette expérience qui a séduit l'OM, explique le directeur du football, Pablo Longoria, mettant en avant "son professionnalisme" et "sa personnalité", avant de dérouler quelques stats de sa recrue: "21 matches de Ligue des champions, 210 matches avec l'Inter" Milan...

"Il a joué dans des clubs habitués à la pression comme Inter et Galatasaray", insiste Longoria.

"On gagne un joueur prêt", souligne pour sa part André Villas-Boas. L'entraîneur marseillais explique "qu'il n'y a pas besoin de lui apprendre le poste, il sait ce qu'on attend de lui, à l'image d'Alvaro (Gonzalez, le chef de défense), une garantie tactique et physique pour ton équipe".

Pour Jacky Bonnevay, ancien capitaine de l'OM et adjoint de Vahid Hallilhodzic quand il était sélectionneur du Japon (2015-2018), "Yuto, c'est une valeur sûre, un très bon joueur", explique-t-il à l'AFP.

"Par sa morphologie et son jeu, il a un côté Lizarazu, poursuit Bonnevay. C'est une petite bombe, un gars explosif, très vif, rapide, puissant, difficile à déborder parce qu'il va très vite. Comme Liza."

- "Je voulais jouer à Marseille" -

Dans le jeu, Nagatomo "amène le surnombre, et il utilise bien les deux pieds. D'ailleurs j'ai une question pour les supporters: je ne sais toujours pas s'il est gaucher ou droitier", plaisante l'actuel adjoint de Claude Puel à Saint-Étienne.

Bonnevay décrit "un gars très sérieux, dans son alimentation, son repos, très méticuleux dans sa préparation. Il est peut-être en fin de parcours, mais je ne l'ai jamais vu se blesser ni rater un entraînement".

Nagatomo vient pour doubler le poste de Jordan Amavi, sans réelle concurrence pour le poste de latéral gauche depuis l'éviction de Patrice Evra en novembre 2017.

Amavi part devant, "pour moi les choses sont claires au début, pour Yuto aussi, confirme AVB, après, la concurrence jouera".

Le Japonais assure pour sa part qu'"Amavi est un grand joueur, techniquement très bon, physiquement très fort. Mais nous avons tant de matches à jouer, le championnat, la Ligue des champions, la Coupe... Nous ne jouerons pas seulement à onze. Je suis venu pour jouer, contribuer à l'équipe, et je donnerai le maximum".

Nagatomo n'a pas hésité. "Quelques équipes me voulaient, raconte-t-il, mais dès que j'ai eu cette offre, j'ai tout de suite dit à mon agent que je voulais jouer à Marseille".

- "Une opportunité de marché" -

Pour l'OM aussi c'était une opportunité. Car le vétéran nippon n'a pas le profil des autres recrues, Leonardo Balerdi et Pape Gueye, forts potentiels de 21 ans amenés à offrir une belle plus-value à la revente, dans quelques années.

"Marseille doit être équilibré entre jeunes et joueurs d'expérience, capables d'avoir un rendement immédiat et habitués à jouer les grands matches", explique Longoria.

Il a fallu convaincre la direction, mais cela a été simple, expliquent le directeur sportif et le coach.

Nagatomo "allait un peu à l'encontre de ce que la direction voulait sur le mercato de cette année et des moyens à notre disposition, admet Villas-Boas, mais Yuto était une grosse opportunité de marché pour nous. Tous les deux on a présenté les stats et le profil de Yuto, ils ont tous de suite donné leur accord".

"Les dirigeants (le président Jacques-Henri Eyraud) et propriétaire (Frank McCourt) ont bien compris la situation, cela ne change pas notre projet", de +trading joueurs+, de revente avec bénéfices d'espoirs ayant progressé à l'OM.

Bonnevay aussi est convaincu. "Tu avais besoin d'un mec immédiatement prêt, il le sera rapidement. Tu as d'autres recrues pour le long terme. En plus il est libre... C'est vraiment une bonne affaire".