À Nice, l'efficacité compense les absences

L'efficacité quasi-parfaite d'Amine Gouiri, auteur d'un doublé contre Lens, et de Kasper Dolberg, double buteur à Strasbourg, avec peu de ballons ne peut masquer à tous les coups les défaillances et les difficultés des Aiglons.

Tuile supplémentaire pour la réception du PSG: le buteur danois est forfait, victime du Covid-19.

"Nous devons analyser pourquoi nous nous créons aussi peu d'occasions", a lancé Patrick Vieira après la défaite (3-1) à Montpellier, "un match très décevant dans le contenu" pour l'entraîneur niçois.

En trois matches, le Gym n'a tiré que 16 fois, dont les cinq cadrés qui ont fait mouche, et Dolberg a trouvé un poteau à Montpellier.

Sur la seule rencontre Montpellier-Nice, le MHSC a cadré treize frappes: trois buts plus dix arrêts de Walter Benitez...

"Une mauvaise prestation comme celle de Montpellier, cela peut arriver, relativise le gardien. Mais on ne doit pas récidiver. Nous avons appris beaucoup de choses sur ce match, de nos erreurs. Il est primordial de vouloir toujours aller de l'avant".

Cette relative innocuité des Aiglons est un problème récurrent, d'autant que le Gym affiche toujours une des plus fortes possessions de balle de la Ligue 1, 58,3% selon les statistiques de la Ligue de football professionnel (LFP).

Tenir le ballon reste une philosophie azuréenne depuis une décennie, de Claude Puel à Lucien Favre, les prédécesseurs de Pat' Vieira.

Le PSG prenable?

Malgré un recrutement rapide (Gouiri, Schneiderlin, Kamara, Lotomba, Ndoye, Bambu, Daniliuc, Rony Lopes), Nice peine dans la construction chez l'adversaire et l'animation offensive collective.

En plus de Dolberg, le Gym est aussi privé d'Alexis Claude-Maurice (Covid) et du milieu international algérien Hicham Boudaoui (genou), un créateur au profil atypique et précieux.

Il y a de la folie sur le banc, mais il faut tenir compte de la petite forme physique de Rony Lopes, après une saison presque sans temps de jeu à Séville, et du retour tout frais de Youcef Atal, blessé depuis l'automne 2019.

L'inventivité de l'Algérien, dribbleur génial, fera du bien aux Aiglons quand il aura retrouvé tout son peps.

Dans ces conditions, est-ce le bon moment d'affronter le PSG, même avec des Parisiens diminués par un calendrier surchargé et un wagon d'absents?

Le réalisme de Marseille a en tout cas déjà fait souffrir le PSG. L'OM a fait trembler deux fois ses filets en trois occasions dans le "Clasico", dont un but refusé pour un hors-jeu contesté.

"En dépit de ses difficultés du moment, il y a toujours beaucoup de joueurs de qualité à Paris", prévient Benitez.

Vieira n'est pas beaucoup plus rassuré. "Paris a des suspendus, des blessés, des absents, mais vu son effectif... Cela reste un très gros match, un sommet excitant".

"Avec ou sans Neymar (suspendu) et Mbappé (incertain), évidemment ce n'est pas la même chose, poursuit le coach. Il s'agit de joueurs figurant parmi les quatre meilleurs au monde. Si Kylian joue, nous serons plus vigilants (sourire)".

Mais Vieira surveillera surtout l'efficacité de ses propres attaquants. Et de conclure: "J'ai envie de voir le vrai visage de mon équipe".