Bouanga entrevoit de nouveau la lumiÃ¨re

"Je pense que ce but m'a fait vraiment du bien. J'ai livré un match assez complet même si je sais qu'il y a des choses à corriger", a confié l'international gabonais au micro d'ASSE TV après le match, gagné 2-0.

"J'espère que ce sera un déclic pour lui. Nous avons besoin de Denis à son meilleur niveau. Quand on le voit entreprenant, travailler et jouer beaucoup plus juste, c'est un niveau qui nous intéresse et qui m'intéresse", a assuré son entraîneur Claude Puel.

La saison dernière, Bouanga (26 ans) était le meilleur buteur stéphanois, avec dix buts en Ligue 1.

Il l'est toujours, avec quatre réalisations (plus trois passes décisives), à égalité avec Romain Hamouma, actuellement blessé. Un total toutefois très faible traduisant les difficultés de l'attaque des Verts, la 17e de Ligue 1 (25 buts).

Peut-être perturbé par les bruits de transfert qui ont couru cet été à son sujet à Everton, en Espagne ou à Rennes et Nice, l'ancien avant-centre de Nîmes a affiché cette saison plus de bas que de hauts. Et ce, dès la phase de préparation à l'issue de laquelle son bilan était resté à zéro.

Puel attend plus

Ses relations avec Claude Puel seraient-elles difficiles ? Le technicien a en tous cas cherché plusieurs fois à piquer au vif son attaquant en évoquant des performances inférieures à son potentiel.

Dès le 18 octobre, face à Nice (défaite 3-1), le manager général des Verts avait envoyé Bouanga sur le banc, comme, par la suite, contre Montpellier, Nîmes ou encore Lyon.

"Denis est un joueur important pour nous mais j'attends beaucoup plus de lui dans ce qu'il peut nous apporter en terme d'efficacité et d'intensité dans ses matches. Il a des qualités intrinsèques magnifiques que j'aimerais voir plus souvent. Je compte sur lui mais à un bien meilleur niveau tout simplement", s'était justifié le manager général des Verts.

Car après deux buts inscrits dans le jeu contre Strasbourg (2-0) et à Marseille (2-0), en début de saison, l'ancien joueur de Lorient et Nîmes était resté muet jusqu'au déplacement à Monaco (2-2) où il a transformé un penalty, le 23 décembre. Peut-être que la défaite dans le derby à Lyon (2-1), le 8 novembre, l'a aussi beaucoup affecté.

Certes, c'est sur une action de sa part qu'Anthony Lopes a marqué contre son camp en première période, mais c'est au final son échec sur penalty dans le temps additionnel - qui aurait permis aux Verts d'égaliser - qui est resté dans les mémoires. Et au retour, perdu par l'ASSE 5-0 au stade Geoffroy-Guichard, le 24 janvier, il était remplaçant.

"Si nous avions des joueurs indispensables, ils seraient systématiquement sur le terrain. Tout le monde a eu l'occasion de montrer les choses depuis le début de saison", avait sèchement répondu Puel à l'interrogation des médias.

"Il est en manque d'efficacité mais il faut souligner qu'il se procure des occasions", l'a encore récemment défendu Arnaud Nordin. Son entente avec Wahbi Khazri, de retour de blessure, est également de nature à lui redonner confiance.

A lui maintenant de démontrer que cette période difficile est derrière lui afin de contribuer au redressement des Verts, 15es du classement, dans la dernière ligne droite du championnat.