André Villas-Boas sur les nerfs

Avant sa conférence de presse vendredi, à 24h d'un match important à domicile contre Reims, le technicien portugais, qui a parlé jeudi de l'incident avec le propriétaire de l'OM Franck McCourt, a lu un texte dans lequel il présente ses excuses au journaliste en question et dit regretter "une réaction qu'une personne ne peut pas avoir".

Le désaccord remonte à un premier article de 'La Provence' détaillant les résultats "pas brillants" de l'ancien coach de Chelsea en Ligue des champions. Villas-Boas a évoqué cet article à deux reprises en conférence de presse, avant que l'affaire prenne un tour bien plus virulent mercredi soir à Rennes.

Après la défaite 2-1 de son équipe Villas-Boas s'est ainsi approché du journaliste auteur de ce fameux article et lui a donné "deux tapes sur l'épaule" qualifiées par un témoin de la scène de "pas amicales".

"Merci hein. Continue comme ça, je t'attrape moi. Si j'ai la chance de t'attraper... Continue comme ça, c'est bien", lui a lancé Villas-Boas avant de s'éloigner. Mais une vingtaine de minutes après la conférence de presse, la dispute s'est poursuivie sur le parking du stade.

"Les amis de Di Meco"

Selon un autre témoin, Villas-Boas s'est approché du même journaliste, auteur le matin même d'un éditorial critique sur l'attitude du technicien, jusqu'à ce que les deux hommes "se retrouvent presque front contre front" et l'a "insulté en portugais". Ricardo Carvalho, l'adjoint de l'entraîneur marseillais, est alors intervenu pour séparer les deux hommes.

Cet épisode, qualifié d'"intolérable" par 'La Provence' et d'"inacceptable" par l'UJSF, le syndicat des journalistes de sport, est le point haut d'une période lors de laquelle Villas-Boas, qui a souvent paru marqué par la désastreuse campagne européenne de son équipe, a multiplié les moments d'agacement.

Après la lourde défaite face à Porto (3-0), un match qui lui tenait particulièrement à cœur, "AVB" avait ainsi évoqué "les journalistes, les supporters, les textos et les amis de Di Meco, et les entraîneurs des autres clubs qui veulent venir ici", en référence aux commentaires de l'ancien latéral de l'OM pendant le match, diffusé sur RMC.

Toujours sur le thème de la Ligue des champions, Villas-Boas a également critiqué ses prédécesseurs, et les équipes dirigeantes d'alors. S'il a volontiers et à plusieurs reprises reconnu que l'OM avait "fait de la merde" cette année en Ligue des champions, le coach marseillais a rappelé qu'il était toujours en position de qualifier l'équipe pour deux C1 d'affilée, "un gros exploit" selon lui.

"Ce club a raté la Ligue des champions pendant sept ans. Les incompétents, ce sont ceux qui étaient ici et qui n'en étaient pas capables", a-t-il ainsi jugé, sans préciser qui il visait.

"Beaucoup de tacles"

A plusieurs reprises, il a également critiqué les arbitres, jugés trop sévères avec l'OM, qui est l'équipe de Ligue 1 qui a reçu cette saison le plus d'avertissements. Ces emportements lui ont valu un carton rouge à Nîmes et un jaune face à Rennes.

Il a tout de même été soutenu sur ce terrain par son club, qui a publié jeudi une série de tweets visant à mettre en évidence la supposée dureté du corps arbitral envers l'OM.

Mais dans une saison extrêmement dense, le technicien s'est peut-être aussi parfois senti un peu seul, envoyé en conférence de presse et devant les micros quatre fois par semaine, entre championnat et Ligue des champions. Le président Jacques-Henri Eyraud a lui pris beaucoup de recul médiatique et le nouveau directeur sportif, l'Espagnol Pablo Longoria, n'est pas encore envoyé au front.

Pour autant, en dépit de ces brusques montées de tension, les conférences de presse d'"AVB" restent riches. Le Portugais ne refuse aucune question et sait toujours manier l'humour. "Il faudra trouver une date pour le match de Noël entre vous et le staff", a-t-il ainsi récemment rappelé aux journalistes. "Parce que j'ai encore beaucoup de tacles à vous faire."