Angers, Nice, Lens, Monaco, nouveaux cas de Covid au jour de la reprise

Un cas à Lens, deux cas à Nice, un cas à Angers, un cas à Monaco. La pandémie continue de faire son chemin dans les clubs professionnels, renforçant la menace qui plane sur la première journée, déjà marquée par le report de Marseille-Saint-Etienne.

Le défenseur de Lens Jonathan Clauss a été testé positif au Covid-19 en début de semaine, a annoncé vendredi son entraîneur Franck Haise à l'avant-veille du grand retour lensois dans l'élite, prévu à Nice.

"Il est complètement asymptomatique, il arrive à faire un entretien en salle tous les jours. Il est isolé à La Gaillette (le centre d'entraînement, NDLR), il dort là et il peut sortir une heure par jour", a expliqué le technicien artésien en conférence de presse.

"On a fait un test hier (jeudi) et de nouveau ce matin (vendredi) donc on attend les résultats", a précisé Haise. La tenue du match est d'autant plus questionnée que deux cas ont été annoncés vendredi au sein de l'effectif niçois, pourtant épargné jusque là.

Les deux joueurs, dont l'identité n'a pas été révélée, n'ont évidemment pas participé à la séance d'entraînement de vendredi.

"J'ai senti sur le terrain que le reste de l'effectif est inquiet. Je le suis aussi, pour le match de dimanche face à Lens et pour la suite", a commenté l'entraîneur Patrick Vieira. "Ça complique la planification du travail. Il faudra faire avec, et être très responsable à la maison".

Première journée tronquée

L'entraîneur de Lens se veut lui positif. "J'espère qu'on jouera. Si on commence à reporter la première journée, on n'est pas sorti... Je pense qu'il faut jouer au maximum quand c'est possible sinon on va finir la saison en 2023", a estimé Haise.

Dans la matinée de vendredi, Angers avait également annoncé le test positif de son défenseur Rayan Aït-Nouri, placé à l'isolement. Et en début d'après-midi, Monaco est venu s'ajouter à la liste des clubs frappés, avec un cas concernant le groupe professionnel, dont l'identité n'a pas été dévoilée. Le SCO doit se déplacer dès samedi à Dijon (17h00) pour sa première journée, Monaco affrontant de son côté Reims dimanche (13h00).

Par ailleurs, en Ligue 2, dont le championnat reprend samedi, le Paris FC a annoncé trois contaminations.

Selon le protocole de la Ligue professionnelle de football (LFP), le virus est considéré comme circulant dans un club à partir de quatre cas positifs (joueurs ou encadrants) sur huit jours glissants, ce qui entraîne la saisine d'une commission "Covid" chargée de se prononcer sur le report éventuel des rencontres du club concerné.

Déjà amputée de deux matches, Paris SG-Metz et Montpellier-Lyon, en raison des qualifications du PSG et de l'OL pour les demi-finales de la Ligue des champions, la première journée de Ligue 1, qui démarre vendredi avec Bordeaux-Nantes (19h00) est aussi tronquée par le nouveau coronavirus.

La rencontre Marseille/Saint-Étienne, qui devait ouvrir la nouvelle saison vendredi, a en effet été reportée en raison de quatre cas de Covid-19 dans l'effectif marseillais. Et le match Nîmes-Brest, prévu dimanche, est lui aussi menacé après la découverte de quatre joueurs positifs chez les Crocodiles cette semaine.