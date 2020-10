Aouar confirme qu'il reste à Lyon cette saison

"Je sens que je peux encore apporter à cette équipe et au club. Tout simplement, j'ai voulu continuer l'aventure avec mon club formateur", a expliqué le joueur au micro du diffuseur Téléfoot.

Le "Gone" âgé de 22 ans, qui participe à partir de lundi à son premier rassemblement en équipe de France, était annoncé sur le départ, après un "Final 8" de Ligue des champions qui a révélé son talent aux yeux de l'Europe cet été.

Mais ni Arsenal ni la Juventus, intéressés selon la presse, n'ont trouvé d'accord pour le transfert, dans un marché atone. L'OL espérait initialement un montant proche de 60 millions d'euros.

Aouar, avec Memphis Depay, est l'une des valeurs les plus élevées de l'effectif lyonnais. Alors que le premier a joué contre Marseille dimanche (1-1) comme titulaire, le second a débuté comme remplaçant.

Aouar a marqué le seul but de son équipe, sur penalty (28e). "On est très déçu de ne pas être revenu avec les trois points. C'est ce qu'on se devait de faire au vu de la physionomie du match", a-t-il expliqué.

"On arrive souvent à faire des décalages, mais on manque la passe juste, ou la frappe qu'il faut. C'est un truc qu'il faut améliorer au plus vite. Ce n'est pas normal d'avoir aussi peu de situations concrètes (...) On doit relever la tête", a-t-il poursuivi.