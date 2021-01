Ben Arfa ne sera pas du voyage Ã  Nice

Ben Arfa s'est blessé à la cuisse lors d'une séance de sprints à la reprise de l'entraînement juste après les fêtes. Forfait lors des deux dernières journées de la phase aller début janvier, l'international était espéré par Gasset qui confiait vendredi : "on est dans les temps (pour sa guérison). Il a repris le footing mercredi, a allongé la foulée jeudi et a un petit peu touché le ballon vendredi. Samedi, c'est la dernière séance. On va faire un petit point avec lui. C'est tentant mais en même temps c'est dangereux".

La raison l'a donc sûrement emporté côté Girondins et l'ancien Aiglon ne retrouvera pas le club qui l'avait relancé lors de la saison 2015-2016 (34 matches disputés en L1, 17 buts inscrits et 6 passes décisives).