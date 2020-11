Blas enfin régulier à Nantes ?

Coincés à une anonyme 14e place avec seulement 13 points en 11 matches, les Nantais semblent sur courant alternatif depuis le début de saison.

Parfois capables du pire, comme une première mi-temps "honteuse" mercredi à Lens (1-1), selon les mots de l'entraîneur Christian Gourcuff, ils ont aussi su se montrer séduisants, à l'image de leur entame de match lumineuse la semaine dernière contre Metz (1-1).

Et si la performance est à chaque fois collective, c'est souvent Blas qui a donné le tempo: en échec face à Lens, le milieu offensif de 22 ans s'était montré disponible et clairvoyant pour orchestrer les mouvements, les doublements de passes et les décalages face à Metz.

Ce qu'il assume sans problème: "Je suis au cœur du jeu. Je suis le meneur de cette équipe quand le coach me met à ce poste. C'est à moi d'alimenter les attaquants et de faire le jeu avec mes milieux de terrain".

"Des gestes de classe"

"À Lens, si j'avais aidé à garder un peu plus le ballon en première mi-temps, je pense qu'on aurait montré autre chose (...). Ce n'est pas tout le temps possible mais il y a des moments où il faut faire le dos rond, presser, aider l'équipe en courant et en défendant", ajoute le joueur.

Né en région parisienne et formé à Guingamp, où il a fait ses débuts en Ligue 1 en 2015, Ludovic Blas est arrivé à Nantes en septembre 2019 pour un transfert estimé par la presse à 8 millions d'euros, mais avec la réputation d'un surdoué un peu trop dilettante.

"C'est un charmant garçon mais il se laisse un peu vivre", reconnaît Gourcuff, qui n'a cependant aucun doute dans les progrès et les promesses de son poulain.

"'Ludo', il a tous les arguments techniques pour devenir un joueur de haut niveau. Ce qui lui manque, c'est ce caractère pour s'imposer", explique-t-il. "Il faut le laisser grandir. C'est quelque chose qu'il va acquérir dans le temps. J'espère pour lui et pour nous et pour moi le plus rapidement possible".

"Il progresse déjà dans la stabilité de ses matches. L'année dernière c'était beaucoup plus fluctuant. Et à l'entraînement aussi, on voit des gestes de classe qu'on soupçonnait avant mais qui sont de plus en plus fréquents", ajoute l'entraîneur.

"En faire encore plus"

"Sur le plan tactique, il s'investit beaucoup plus que l'année dernière. Il a progressé dans son investissement dans le collectif, et notamment dans la récupération du ballon (...). Il a les moyens techniques d'en faire encore plus. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie", poursuit Gourcuff.

Désormais positionné essentiellement comme deuxième attaquant derrière la révélation Randal Kolo Muani, il n'est plus que rarement aligné sur les côtés, et cette stabilité lui fait du bien, se félicite l'entraîneur.

Lui qui avait remporté l'Euro U19 avec Kylian Mbappé, Marcus Thuram et le nouveau Nantais Jean-Kévin Augustin, a déjà inscrit trois buts cette saison, en bonne voie pour dépasser les sept (dont deux en Coupe de France) de la saison dernière.

Et le joueur qui arbore régulièrement des mèches soignées, un petit bouc et des croix en boucles d'oreille se verrait bien continuer sur cette lancée à Marseille, où les Nantais étaient allés l'emporter contre toute attente 3-1 en février dernier.

"Ca va être difficile, ils vont avoir envie de nous rentrer dedans" après leurs déboires sur la scène européenne. "Mais on n'est pas à notre place vu l'effectif qu'on a. On doit être dans la première partie de tableau", insiste-t-il.