Bordeaux freiné par Nice à domicile

Les Girondins ont fait honneur à leur statut de meilleure défense du championnat, mais ils ont buté en attaque sur Walter Benitez, gardien des Aiglons impeccable (10e, 26e, 54e, 89e).

Les Niçois, qui restaient sur deux défaites, à Montpellier (3-1) et contre le Paris SG (3-0), ont touché le poteau par Pierre Lees-Melou (30e) et la barre transversale par Rony Lopes (65e) et Amine Gouiri (90e).

Au classement, Nice est huitième et Bordeaux dixième avant les matches de ce dimanche après-midi.