Reims annonce deux recrues

Les tests de détection de la Covid-19 ont permis d'identifier un cas qui a été placé en quarantaine et sera à nouveau testé lundi prochain. Le club n'a pas révélé l'identité de la personne infectée mais il pourrait s'agir d'un membre du staff.

Le reste du groupe a pu entamer la première de ses huit semaines de préparation, découpées en deux phases. Une première de quatre semaines, qui verra le Stade de Reims affronter Troyes le 9 juillet avant un départ en stage au Touquet (Pas-de-Calais), où David Guion emmène chaque année ses joueurs depuis son arrivée en 2017.

Là-bas, les Rémois joueront face à Mouscron (D1 belge) le 15 juillet, Dunkerque (L2) le 18 et Le Havre (L2) le 22.

Après quelques jours de repos débutera une seconde phase de préparation de quatre semaines, elle aussi ponctuée de rencontres amicales face au Standard Liège (D1 belge) le 1er août, Strasbourg le 8 et un adversaire à déterminer le 15 à Reims.

En attendant les finales de Coupe de France et de la Ligue qui livreront les noms des équipes européennes la saison prochaine, Reims, 6e l'an passé et donc candidat à la Ligue Europa, fait mine de ne pas encore y penser.

"Je n'ai pas tenu compte d'une éventuelle qualification en Coupe d'Europe dans ma préparation, a expliqué David Guion. Il ne faut pas manquer de respect à Saint-Étienne et Lyon. On va attendre que les finales soient jouées."

Le club rémois a profité de cette reprise pour annoncer l'arrivée prochaine de deux renforts, l'attaquant écossais d'Everton Fraser Hornby (20 ans) et le défenseur belge de Saint-Trond Thibault De Smet (22 ans). Ces deux arrivées seront officialisées lorsque le marché des transferts international sera ouvert.

Du côté des départs, Mathieu Lacour, le directeur général marnais, a rappelé que trois joueurs disposaient d'un bon de sortie: Hassane Kamara, qui a d'ores et déjà signé à Nice, l'attaquant Boulaye Dia et le défenseur Axel Disasi.

Ce dernier devrait quitter la Champagne. "Plusieurs clubs sont intéressés, notamment en Angleterre. On attend que son entourage puisse se mettre d'accord avec un projet et ensuite on pourra se mette d'accord avec un club", a complété le dirigeant.