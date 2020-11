Jean-Michel Aulas tacle la politique tarifaire de Mediapro

Arrivé avec le costume de sauveur et comme un nouveau souffle dans le paysage audiovisuel du football français, Mediapro a vite fait déchanter les dirigeants de clubs. Il y a quelques semaines, le diffuseur a annoncé son intention de revoir la somme allouée aux droits TV à la baisse, suite à la crise sanitaire qui touche la société et le foot.

Une véritable onde de choc dans le football français. Parmi les dirigeants, Jean Michel Aulas n’a pas caché sa colère suite à cette annonce. Dans les colonnes de Challenges, le président de l’OL n’a pas mâché ses mots à l’encontre de Mediapro et de sa grille tarifaire.

"Le piratage actuel, si la réponse que nous apportons sur le changement de l'offre et l'abaissement du prix est bonne, n'aura plus lieu d'être, assure-t-il. Celui qui veut pirater, c'est celui qui considère que le prix est abusif. Si la proposition est adaptée, au bon prix, il n'y a plus de sujet."

Aulas milite pour une plateforme

Estimant que le prix des abonnements de Telefoot La Chaîne pousse les téléspectateurs à pirater et à être de plus en plus nombreux à utiliser des IPTV, Aulas avait soumis l’idée d’une plateforme de streaming afin de personnaliser les expériences de chaque utilisateurs et ainsi fidéliser le plus grand nombre. Il maintient sa position concernant cette idée.

"Je serais assez favorable, si on récupère une partie des droits, qu'on arrive à se coordonner avec Canal+ et Free, pour revoir, à court ou à moyen terme, la réflexion afin d'intégrer un certain nombre de GAFA ou d'acteurs à la demande dans la retransmission des droits TV. Ou même réfléchir à une plateforme de streaming du sport, a-t-il rénchéri. Élargir notre base d'abonnés avec une offre plus intéressante permettrait de leur proposer un prix bien plus faible tout en personnalisant la demande."