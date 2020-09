Julien Stéphan, l'ascension fulgurante d'un quadra d'avenir

"Quarante ans ? C'est une péripétie. Ça va pas changer ma vie de changer de dizaine", a-t-il assuré jeudi à la presse, dans un large sourire.

Clin d'œil du destin, c'est à Rennes qu'il est né, le 18 septembre 1980. Son père Guy Stéphan venait alors de s'y engager comme milieu offensif. Mais la famille est partie au Havre l'été suivant. Puis Orléans, Caen, Montceau-les-Mines, Annecy, Lyon, Bordeaux... au gré des postes du paternel devenu entraîneur.

Comme son frère cadet Guillaume, Julien se prend de passion pour le ballon rond mais sa carrière professionnelle ne le mène pas bien haut. Très vite, il se tourne vers la formation. D'abord à Dreux, où il entraîne les U19 alors qu'il n'a que 25 ans, puis à Châteauroux (2008-2010) et à Lorient (2010-2012).

Et 2012, il revient enfin à Rennes : trois saisons convaincantes avec les U19 puis un peu plus de trois autres avec l'équipe réserve, jusqu'à ce qu'Olivier Létang, alors président exécutif du club, lui confie l'équipe première après le limogeage de Sabri Lamouchi en décembre 2018.

Il n'a que 38 ans et n'a jamais entraîné d'équipe professionnelle, aussi n'est-il question que d'intérim. Mais le succès est immédiat. Stéphan s'installe... et casse la baraque. Sous ses ordres, Rennes atteint les huitièmes de finale de Ligue Europa et remporte la Coupe de France, son premier trophée depuis 1971.

"Il aime bien gagner"

Excellent meneur d'hommes, il sait trouver les mots pour éperonner ses troupes, parvient à gérer Hatem Ben Arfa, contribue au rebond de Mbaye Niang et fait d'Eduardo Camavinga, qu'il a vu grandir au centre de formation, l'un de ses piliers avant même ses 17 ans.

"C'est un coach qui aime échanger avec les joueurs, ça donne une force collective", explique le défenseur Nayef Aguerd, arrivé cet été. Et "il aime bien gagner. A chaque fois avant les matches, le discours est toujours encourageant, il motive vraiment les joueurs".

Certains supporters rennais peuvent d'ailleurs réciter sa causerie d'avant-match lors de la finale de Coupe de France remportée aux tirs au but contre le PSG, une longue anaphore autour de l'expression : "Il est là, ce moment..."

A l'automne 2019 pourtant, la machine patine. L'équipe enchaîne dix matches sans victoire et termine dernière de son groupe en Europa League, la cohabitation devient toujours plus tendue avec Létang. Stéphan fait face, met en cause les nombreux départs de l'été, va chercher l'appui du public pour cimenter la cohésion dans le groupe...

Et Rennes enchaîne les succès, accroche la 3e place au classement et ne la lâche plus, grâce en particulier aux 11 points (sur les 50 de la saison) arrachés grâce à des buts inscrits dans le "Stéphan Time", à partir de la 89e minute.

"Cette équipe de Rennes est portée par une force mentale, une interdiction de renoncement incroyable", explique-t-il alors.

Humilité et ambition

Au passage, la savante combinaison d'humilité et d'ambition qu'il distille à l'envi séduit la famille Pinault, actionnaire unique du club depuis 1998, qui choisit de parier sur le jeune entraîneur et de se défaire de Létang.

Désormais intégré dans un triumvirat avec le nouveau président Nicolas Holveck et le directeur sportif Florian Maurice, fort d'un mercato qui se révèle jusqu'à présent intelligent -même s'il est loin d'être terminé-, Stéphan se prépare à découvrir la Ligue des champions, dans un rôle de petit Poucet bien décidé à ne pas faire de la figuration.

"C'est une compétition magique, unique, le Graal pour les clubs. C'est là où on rencontre les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs...", se délecte-t-il.

En attendant, Rennes a démarré le championnat avec deux victoires et un nul convaincant à Lille et se prépare à recevoir Monaco samedi avec l'ambition de montrer un visage toujours plus entreprenant.

"Jouer au foot, c'est toujours pour se créer des occasions, marquer des buts (...). On a envie de créer du spectacle, de générer de l'émotion", déclarait-il avant la reprise.