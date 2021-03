L'OM et ses supporters concrétisent leur rapprochement

Dans ce texte, le club provençal annonce "la mise en place d’organes de concertation et de discussion réguliers" ainsi que son intention d'"associer les groupes à la vie sportive du club" via notamment des invitations aux entraînements ou des rencontres régulières avec les joueurs et les dirigeants.

L'OM s'engage aussi à travailler à "l'amélioration des conditions d’accueil et de déplacement des supporters" à lutter "contre les interdictions des déplacements des supporters", et à participer au "développement d’actions caritatives communes".

Cet accord, signé par le nouveau président du club Pablo Longoria et l'ensemble des groupes de supporters organisés reconnus par l'OM (Commando Ultras, Winners, MTP, Club des Amis de l'OM, Dodger's, Fanatics et OM HandiFan Club), marque un brusque retournement de tendance après des mois de grande tension entre les supporters et l'ancienne direction.

Pendant plusieurs semaines, les supporters ont en effet réclamé le départ de l'ancien président Jacques-Henri Eyraud. La tension a culminé fin janvier avec l'envahissement du centre d'entraînement de la Commanderie où plusieurs dizaines de supporters ont déclenché de violents incidents.

Une dizaine d'entre-eux ont été condamnés à des peines de prison avec sursis et trois autres doivent encore être jugés lundi.

La situation a poussé le propriétaire américain du club Frank McCourt à venir à Marseille et à annoncer de nombreux changements, à commencer par le remplacement de M. Eyraud par M. Longoria à la présidence.

Depuis, plusieurs dirigeants dont les supporters réclamaient le départ ont également quitté le club, comme le directeur général Hugues Ouvrard, qui a annoncé son départ volontaire "afin de protéger (ses) proches injustement exposés et menacés", ou le responsable de l'exploitation du Stade Vélodrome Thierry Aldebert, mis à pied.

Cité dans le communiqué publié vendredi par l'OM, Frank McCourt se félicite d'un "accord posant les bases d'une relation plus étroite entre le club et ses supporters".

"C'est ainsi que nous construirons, ensemble, un nouveau chapitre pour l'OM, plaçant les supporters au cœur du club", a ajouté l'homme d'affaires.