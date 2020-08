Villas-Boas confirme l'arrivée de Nagatomo

"Il est arrivé aujourd'hui à Marseille, demain il passe les tests, on espère que tout se passera bien", a dit "AVB" au micro de Téléfoot.

"On en a parlé tous ensemble avec Frank (McCourt, le propriétaire), Jacques-Henri (Eyraud, le président) et Pablo (Longoria, le directeur du football), on cherchait un joueur expérimenté, il a joué 12 matches de Ligue des champions ces deux dernières années et demie, il a cette expérience de capitaine, de leader de vestiaire, il parle plusieurs langues", a énuméré le coach portugais de l'OM

Nagatomo rejoint à l'OM Hiroki Sakai, autre international japonais, marseillais depuis 2016 et évoluant le plus souvent latéral droit, mais aussi à gauche ou encore au centre de la défense.

Nagatomo aura 34 ans le 12 septembre, soit un profil différent des deux premières recrues de l'OM en juillet, le milieu Pape Gueye et le défenseur argentin Leonardo Balerdi, tous deux âgés de 21 ans.

Mais il arrive libre, et vient pour "assumer le rôle de doublure d'Amavi, qu'on va maintenant essayer de prolonger", a ajouté Villas-Boas. L'OM cherchait une doublure à son latéral gauche depuis trois saisons.

Avant ses deux saisons en Turquie, Nagatomo a joué sept ans à l'Inter Milan, où il a même quelques fois porté le brassard de capitaine. Champion d'Asie 2011 (et finaliste en 2019), il a disputé les trois dernières Coupes du monde avec les Samurai Blue, atteignant les 8e de finale en 2010 et 2018.