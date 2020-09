Le Paris SG sous pression et plombé par les suspensions avant Metz

L'entraîneur allemand Thomas Tuchel, sorti ragaillardi cet été du beau parcours en Ligue des champions achevé en finale face au Bayern Munich, n'est pas encore sur un siège éjectable. Mais face aux Mosellans au Parc des Princes, dans un étonnant duel entre équipes à zéro point, une nouvelle contre-performance serait très malvenue.

Le PSG reste en effet sur trois défaites toutes compétitions confondues en moins d'un mois, contre le Bayern, puis à Lens et contre le rival marseillais (1-0 à chaque fois). Trois revers de rang: une série plus vue depuis 2011, quand le club commençait tout juste sa mue sous l'ère QSI.

Il faut même remonter à 1984, c'est-à-dire avant la naissance des joueurs actuels, pour retrouver une entame avec deux défaites en Championnat du côté de la capitale.

"On a trois défaites consécutives, on n'est pas habitués à ça, c'est clair, a concédé mardi Thomas Tuchel. Si tout le monde veut dire qu'on a une crise de résultats, oui, c'est la réalité, ce n'est pas un problème de l'accepter".

Certes, le onze qui a perdu à Lens et contre l'OM n'est pas l'effectif cinq étoiles arrivé en finale de C1, la faute au coronavirus qui a contaminé plusieurs cadres.

Certes encore, les joueurs parisiens n'ont eu qu'une semaine de préparation, perturbée par le Covid-19, et ont entamé avec un calendrier surchargé avec quatre matches en onze jours. La faute à un championnat qui a repris bien plus tôt que ses voisins allemand, espagnol ou italien, souligne le PSG.

"On arrive avec beaucoup de joueurs Covid-positifs, on arrive sans match amical, sans préparation, et pour moi c'était clair que ça pouvait être une première phase de saison difficile (...) si on a des attaquants sur le terrain on va gagner des matches, c'est facile", a promis Tuchel.

Le technicien a annoncé le retour à l'entraînement du défenseur et capitaine Marquinhos et celui du buteur Mauro Icardi. Kylian Mbappé est en revanche toujours indisponible.

- Trois suspendus -

Reste que la série en cours fragilise Tuchel. Le directeur sportif Leonardo a d'ailleurs éludé, après le fiasco face à l'OM, une question sur l'avenir de l'Allemand: "Je ne vais pas en parler après un match comme ça."

Tuchel a évoqué de la "malchance" pour expliquer la défaite contre Marseille, soulignant que son équipe avait nettement dominé le match.

Mais au-delà du jeu, ses joueurs ont craqué mentalement, s'engageant dans une bagarre générale à la fin de la rencontre qui limite encore ses choix.

Tuchel attendait des retours, il se retrouve avec trois joueurs en moins: Neymar, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa.

Exclus dimanche, ils sont automatiquement suspendus face à Metz et risquent de voir leur sanction alourdie par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) qui se réunit mercredi.

Le défenseur italien Alessandro Florenzi, fraîchement recruté, ne pourra pas non plus être aligné puisque le match de mercredi compte pour la première journée de L1, programmée avant qu'il ne signe à Paris.

Le gardien Sergio Rico, qui s'est définitivement engagé avec Paris après y avoir passé la saison dernière en prêt, est en revanche éligible car il était encore dans l'effectif parisien au moment de la première journée.

Pour l'équipe, qui n'a pas marqué de but depuis trois matches, le retour d'Icardi, même mal préparé, devrait être une bonne nouvelle.

Côté lorrain, les Grenats qui ont comme le PSG subi deux défaites 1-0, seront seulement privés de leur milieu Kévin N'Doram, opéré d'un tendon d'Achille.

Objectif: lancer leur saison... et prolonger le marasme parisien.