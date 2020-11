L1: Lille en eaux troubles avant la venue de Lorient

Battus à Brest (3-2) avant la trêve, pour leur première défaite de la saison, les Dogues, qui restaient sur deux nuls précédemment, ont perdu leur petit matelas d'avance sur la concurrence. Ils ne sont plus que troisièmes, avec seulement deux unités de plus que le huitième, Nice.

"Contre Brest, on a été absents dans tous les domaines pendant 37 minutes. Aucun joueur n'était à son niveau et on a été lourdement sanctionnés, même si on a ensuite montré un tout autre visage", a regretté Christophe Galtier.

La mini-trêve qui a suivi a entouré de doutes l'ambiance au domaine de Luchin, après une interview du technicien au journal L'Equipe dans lequel il s'inquiète de l'absence de Luis Campos, le conseiller du président Gérard Lopez qui est en froid avec le directeur général Marc Ingla.

"(Son départ) pourrait fragiliser le travail de tout le monde, le projet tout simplement. Je suis convaincu qu’on serait plus fort à trois, le président, Luis et moi", a insisté Galtier vendredi.

- Sans Renato Sanches -

Si Lorient, 17e (8 pts), ressemble à l'opposition idéale pour se relancer, à quatre jours d'un choc de Ligue Europa contre l'AC Milan, les Lillois seront loin d'avoir toutes leurs forces vives.

Le défenseur central José Fonte et l'attaquant Burak Yilmaz, impeccables sportivement et leaders d'un groupe dont ils sont les doyens, sont suspendus. Le milieu Renato Sanches et le latéral droit Zeki Celik se sont, quant à eux, blessés en sélection.

Le premier a déjà recommencé à courir après une lésion à l'ischio-jambier mais le second, victime d'une grosse entorse de la cheville, manquera plusieurs semaines de compétition.

Si l'on ajoute la suspension du latéral gauche Reinildo, habituel remplaçant mais que les dernières performances de Domagoj Bradaric pouvaient relancer, ce sont cinq titulaires en puissance qui seront absents.

"C'est maintenant que l'effectif doit amener sa richesse: les postes sont doublés, avec des profils différents, et tout le monde est prêt à jouer", a expliqué le coach nordiste.

"Ceux qui n"avaient pas beaucoup de temps de jeu ces derniers temps pourront exister, ils sont en confiance et doivent amener leur pierre à l'édifice pour faire en sorte qu'on soit performants", a-t-il ajouté.

- Trêve à double tranchant -

Ces dernières semaines, le technicien a déjà prouvé qu'il pouvait réussir avec une équipe remaniée. Parmi les absents du week-end, seul Fonte avait débuté lors de la victoire sur le terrain du Sparta Prague (4-1) en Ligue Europa. Yilmaz était lui entré pour la dernière demi-heure, alors que le Losc menait déjà au score.

Avec seulement deux points pris lors des rencontres suivant les joutes européennes, Lille a pour l'instant des difficultés à gérer un programme très dense.

Salutaire sur le papier, la trêve internationale ajoute une forme d'incertitude, la coupure n'en étant pas tout à fait une pour les nombreux joueurs appelés avec leur équipe nationale.

"Elle fait du bien sur le plan mental à ceux qui partent en sélection, qui retrouvent des proches et des affinités, mais je ne pense pas que la coupure fasse du bien sur un plan physique. Le calendrier est là, il est difficile mais d'un autre côté on a le privilège de jouer et de travailler", a jugé Galtier.

Utilisés sporadiquement, Xeka, Jérémy Pied et Adama Soumaoro, qui ont pu rester s'entraîner dans le Nord pendant la pause, feront partie de ceux qui devront amener leur fraîcheur. Et mettre le doute dans la tête d'un coach qui, jusqu'à il y a peu, semblait avoir trouvé son équipe-type.