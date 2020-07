Lille regrette l'Ã©chec des nÃ©gociations avec RÃ©my

A l'issue de son contrat au 30 juin, "le LOSC aurait souhaité conserver son attaquant au sein de l'effectif et lui avait transmis, ainsi qu'à ses représentants, une offre concrète pour une prolongation de deux années (+ 1 année en option) de son contrat", a écrit le quatrième de Ligue 1 dans un communiqué.

Les deux parties "ne sont pas parvenues à s'entendre sur les conditions", précise le club nordiste qui "regrette l'issue de ces discussions mais respecte le choix du joueur dont il a apprécié l'engagement et le professionnalisme durant deux saisons".

L'international français de 33 ans s'est engagé avec le club italien de Benevento, promu la saison prochaine en première division et entraîné par "Pippo" Inzaghi, champion du monde en 2006 avec l'Italie et double vainqueur de la Ligue des champions en 2003 et 2007 avec l'AC Milan.

Le départ de Rémy est une déception pour l'entraîneur lillois Christophe Galtier, persuadé fin juin que son avant-centre allait "signer très rapidement".

"Quand j'ai appris que Loïc était susceptible de partir alors que tout semblait prêt pour qu'il reste, j'ai été surpris. Et après dimanche, j'ai ressenti une colère froide", a déclaré le technicien dans des propos rapportés par le quotidien La Voix du Nord.

Longtemps remplaçant, Rémy a terminé la saison dans la peau d'un titulaire, partageant l'attaque avec Victor Osimhen que plusieurs médias annoncent sur le départ.