Lille se relance à Nîmes, sans éclat

L'équipe de Christophe Galtier n'a pas ramené de Nîmes l'honorifique titre de champion d'automne, laissé aux Lyonnais, mais les trois points et la 3e place, à un point du leader, feront très bien l'affaire.

Car si les Nordistes n'ont à peu près jamais été inquiétés dans le froid glacial du stade des Costières, ils n'ont pas impressionné non plus et on a eu la confirmation que le Losc de ce début d'année était un peu engourdi.

Mais il a laissé derrière lui la surprenante défaite concédée en milieu de semaine à Angers (2-1) pour se remettre dans la course au podium, voire plus s'il retrouve un peu d'allant.

Samedi à Nîmes, les Lillois ont été un peu ennuyés en tout début de match, quand Nîmes est entré dans la partie avec caractère, et à la toute fin, parce qu'ils n'ont pas su se mettre à l'abri.

Secoués par leurs supporters, venus les accueillir aux Costières avec des fumigènes et des sifflets, les "Crocos" voulaient, eux, mettre fin à une terrible série de six défaites consécutives à domicile.

- Renato Sanches, retour satisfaisant -

Ils n'y sont pas parvenus mais après la claque reçue mercredi à Strasbourg (5-0), ils ont au moins montré qu'ils n'avaient pas encore complètement lâché, même s'ils restent bons derniers.

Leur début de match a ainsi été appliqué et courageux, mais en dehors de Zinedine Ferhat, très remuant et à l'aise techniquement, ils ont trop manqué de qualité pour inquiéter Lille.

Les Dogues en ont bien sûr beaucoup plus mais ils n'ont pourtant pas fait beaucoup d'étincelles. Le seul but du match a ainsi été inscrit par Burak Yilmaz (29e), dans la foulée d'un débordement de Jonathan Bamba, très mal repoussé par Lucas Deaux.

Pour le reste, pas grand-chose: une tête de Timothy Weah juste au-dessus de la barre (42e), une grosse occasion de Yilmaz privé d'un 10e but de la saison par un bon arrêt de Reynet (56e) et quelques contres mal joués en fin de partie.

Les satisfactions sont venues de derrière. Le pauvre Nolan Roux a ainsi cherché pendant 80 minutes où était la faille dans la monstrueuse charnière Botman-Fonte, mais il n'y en avait pas. Et Christophe Galtier a aussi pu relancer Renato Sanches, absent depuis début novembre et qui a apporté un peu de qualité au milieu de terrain en fin de match.

Le bilan est donc correct, même si le match sera vite oublié. Dès la semaine prochaine, la deuxième partie de saison commence et il s'agira pour les Lillois de confirmer lors de la réception de Reims.