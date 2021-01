Lyon serein face au mercato hivernal

L'Olympique lyonnais, qui reste sur une série de quatorze matches sans défaite, n'a perdu à ce jour qu'une fois, à Montpellier (2-1) dans une phase aller au cours de laquelle les contours de l'effectif étaient rendus incertains par les possibles transferts d'Houssem Aouar et de Memphis Depay, respectivement en fin de contrat en 2022 et en juin prochain.

Le premier n'est pas parti à Arsenal et le second n'a pas rejoint Barcelone. Depay a néanmoins alimenté la machine à rumeurs mardi avec un tweet énigmatique montrant les différents maillots qu'il a portés dans sa carrière, avec la mention : "Ayez confiance dans le processus".

Quoi qu'il en soit, d'éventuels mouvements vers ces clubs dont les situations sportive et financière sont délicates restent aléatoires aujourd'hui pour ces deux joueurs alors qu'ils ont, en revanche, l'occasion de lutter pour le titre de champion en France et d'enrichir ainsi leur palmarès.

D'ailleurs, un transfert de Depay autour de cinq millions d'euros pour un joueur à six mois de la fin de son contrat, rapportera bien moins qu'un retour en Ligue des champions que l'OL peut espérer obtenir en conservant les lignes actuelles de son groupe.

"Garder l'effectif"

"Cette fois, nous abordons le mercato sereinement car nous sommes tous sur la même longueur d'ondes au sein du club", a confié Rudi Garcia lundi en conférence de presse.

"Quand on a un effectif capable d'être premier à mi-championnat ou après dix-sept journées, on a tous envie de le garder dans son ensemble. Peut-être pas à 100% notamment pour ceux qui ne sont vraiment pas dans le groupe comme Cenk Ozkacar et Camilo pour qui se serait bien d'aller voir ailleurs", a-t-il ajouté.

"En revanche, nous serions bien intentionnés de garder ceux qui sont habituellement concernés par les matches car nous travaillons bien à l'entraînement dans une bonne ambiance, studieuse. Hormis ceux que l'on a cité, tous les autres devraient rester, nous en avons encore parlé avec le président dimanche", a encore souligné Garcia.

"J'ai assez confiance que nous puissions continuer avec cet effectif afin de nous donner les meilleures chances possibles de voir ce que l'on est capable de faire et de terminer dans les trois premiers au minimum", a-t-il insisté, alors que le podium est synonyme d'accès plus ou moins direct à la Ligue des champions.

Prêt probable pour Jean Lucas

Le directeur sportif Juninho avait d'ailleurs déjà donné le ton dès la fin du match contre Nantes avec des propos similaires. "Je ne pense pas que des joueurs cadres vont bouger", a-t-il estimé après la victoire contre Nantes, le 23 décembre.

En revanche, l'ancien maître à jouer de l'OL a ouvert la porte à des départs pour des joueurs complémentaires du groupe qui ont besoin de temps de jeu, confirmant le prêt probable du milieu brésilien Jean Lucas, recruté pour 8 millions d'euros à Flamengo il y a dix-huit mois.

"Je crois beaucoup en lui mais il n'a été que sept fois titulaire. Nous espérons trouver une solution pour lui mais aussi pour un ou deux autres joueurs", a-t-il poursuivi.

Ozkacar et Camilo sont évidemment visés d'autant plus qu'ils ne peuvent plus évoluer avec la réserve, en National 2 (4e div.), alors que le football amateur est profondément perturbé par la pandémie et les mesures sanitaires.

L'hiver devrait donc être assez calme du côté de l'OL qui misera sur la continuité pour retrouver l'Europe, alors qu'il est privé cette saison de compétition continentale pour la première fois au XXIe siècle.