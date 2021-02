Marseille, réduit à neuf, sauve le nul (0-0) à Bordeaux

L’opposition entre Bordeaux et Marseille s'annonçait être disputée. Elle l'a été, mais sans le spectacle promis. Les deux formations n’ont pas été capables de se départager. Le score de parité fait plus les affaires des Phocéens, qui ont réussi à garder leur cage inviolée malgré deux hommes en moins sur le terrain pendant une demi-heure.

Un premier acte soporifique

La première période de ce grand classique du championnat a été d’un ennui mortel. Les deux équipes ont été moribondes, n’affichant aucune volonté de faire du jeu. 45 minutes en guise de somnifère et qui n’étaient pas une bonne publicité pour le championnat français. Heureusement, le second acte a été plus enlevé. Les 22 acteurs sont revenus sur le terrain avec de meilleures intentions et cela s’est vite ressenti. Dès le premier quart d’heure, il y a eu trois occasions nettes de scorer.

Les Marseillais en ont eu deux par l’intermédiaire de Florian Thauvin (50e) et de Valère Germain (54e). Ensuite, ce fut au tour des Girondins de prendre le relais. Alors qu’il s’était déjà offert une bonne opportunité à la 23e, le Sud-Coréen Jung a placé une frappe sur le poteau droit marseillais (58e).

L’OM a tenu le coup à neuf

Avant que Jung ne touche le montant, les Marseillais s’étaient vus réduire à dix suite à l’expulsion de Leonardo Balerdi. L’arrière argentin tirait le maillot d’un adversaire en position de dernier défenseur. Il a pris la direction du vestiaire prématurément et fut rejoint dès la 59e minute par son compatriote, Dario Benedetto.

L’international albiceleste jouait gros ce dimanche en l’absence d’Arkadiusz Milik. Et le constat est qu’il n’a pas du tout marqué des points. Son tacle par derrière sur un Bordelais était odieux et ne méritait rien d’autre qu’une expulsion. Il a laissé son équipe à 9, et celle-ci a dû totalement se réorganiser. Nasser Larguet n’eut d’ailleurs d’autres alternatives que de faire sortir Thauvin pour préserver l’équilibre.

La dernière demi-heure de la partie fut très longue pour les Phocéens. Mais, en faisant appel à leurs valeurs de solidarité et une force de caractère qu'on n'avait plus chez eux depuis belle lurette, ces derniers ont su les surmonter sans dégâts. Bataillant à l’unisson, ils ont repoussé tous les assauts bordelais. À l’exception de Nicolas De Préville (70e), qui a placé une belle tête, les Marine et Blanc n’ont pas réussi à se montrer vraiment dangereux.

Au final, les deux équipes se sont quittées sur ce score de zéro partout. Marseille quitte Bordeaux sans avoir réussi à stopper sa longue série de matches sans victoire (44 années de rang), mais le nul glané a quand même le goût d’un succès pour Thauvin et consorts.