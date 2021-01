Marseille sans idée à Dijon

Les Marseillais, qui n'ont gagné qu'une fois sur leur cinq dernières rencontres (2 défaites, 2 nuls) mais qui restaient sur un succès sur Montpellier (3-1), descendent au 6e rang à huit points du leader, Lyon, avec toujours deux matches en retard, alors que le DFCO se maintient 18e (barragiste) avec deux longueurs d'avance sur Lorient (19e) et Nîmes (20e), les deux relégables.

Pourtant l'OM, qui doit affronter Paris Saint-Germain mercredi à Lens pour le Trophée des Champions, a eu l'occasion de l'emporter sur trois occasions de Nemanja Radonjic mais à chaque fois le gardien Anthony Racioppi, a été à la parade (3e, 7e, 50e).

Comme mercredi à Reims (0-0), l'international Espoirs suisse aura été finalement l'homme du match, en sauvant encore un point pour son équipe.

Du côté marseillais, Radonjic s'est aussi montré maladroit en tirant au dessus à la réception d'un centre de Valentin Rongier (37e), alors que l'habituel fer de lance phocéen, Florian Thauvin, a été assez éteint et n'a été dangereux que sur un coup franc qui est pass à côté (17e).

Thauvin a d'ailleurs été remplacé à un quart d'heure de la fin par Marley Aké (76e).

Pour le reste, l'OM a dominé la rencontre, sans réussir à prendre en défaut une défense dijonnaise dont l'axe s'est pourtant montré fébrile à plusieurs reprises, mais derrière lequel Racioppi s'est, donc, montré très rassurant.

Les entrées en jeu simultanées de Dimitri Payet, Valère Germain et Mickaël Cuisance aux places de Radonjic, Dario Benedetto et Pape Gueye (60e) n'ont pas du tout apporté le bonus escompté. Ils n'ont pas réussi à bouleverser les équilibres de ce match et la bonne organisation défensive du DFCO.

Offensivement, l'OM, incapable d'opérer des changements de rythme, a quasiment proposé le néant en seconde période, autant par absence de conviction dans les actions que par manque de justesse dans la zone de décision.

Pour leur part, les Dijonnais, qui n'ont toujours pas gagné à domicile cette saison (5 nuls, 5 défaites), se sont montrés une nouvelle fois assez inoffensifs et seul Mama Baldé avec un tir sur le poteau (22e) a troublé la quiétude de Steve Mandanda qui n'a eu aucun arrêt à effectuer.

Plusieurs offensives bourguignonnes auraient toutefois pu être mieux exploitées sans la maladresse de Moussa Konaté ou Eric Dina Ebimbe mais, au final, Dijon, qui possède la moins bonne attaque du championnat (12 buts) termine pour la sixième fois de suite un match à domicile sans être parvenu à marquer.