Metz et Lens ont resserré les boulons

Metz, une étanchéité retrouvée

Mercredi, les Messins ont déjoué les pronostics en allant s'imposer (2-0) à Montpellier pour mettre fin à une série de cinq matches sans victoire. Opposés à l'une des meilleures attaques du championnat, les Lorrains ont en plus réussi le tour de force de garder leur cage inviolée.

"On a encaissé deux buts à Strasbourg (2-2), qu'on peut éviter. Contre Lyon (1-3), on s'est fait prendre en contre naïvement puisqu'on voulait revenir au score, cela partait d'un bon sentiment. Contre Brest (0-2), on s'est fait aussi un peu piéger", détaille l'entraîneur Frédéric Antonetti.

Après avoir encaissé neuf buts lors cinq dernières rencontres, FC Metz a défendu intelligemment à la Mosson et enregistré son troisième match sans but pris cette saison après les victoires contre Saint-Etienne (2-0, 8e j.) et à Nîmes (1-0, 9e j.).

Le technicien corse estime que son équipe avait déjà rectifié le tir trois jours plus tôt, dans le derby de l'Est à la Meinau, malgré les deux buts concédés : "Dans l'ensemble, contre Strasbourg, on a réglé beaucoup de problèmes, on était très solides, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions, on n'était pas souvent déstabilisés dans le jeu, c'est cela qui est important, il y a une stabilité qui a été retrouvée".

Frédéric Antonetti dispose également de plusieurs options tactiques grâce à son effectif polyvalent. Ainsi, en Alsace, il avait aligné une défense à cinq : "C'était surtout pour renforcer la défense. J'ai des systèmes à ma disposition, on les travaille, suivant les joueurs que j'ai à ma disposition, et suivant ce qu'on veut rechercher dans le match."

Lens, une question d'équilibre

À Lens, les renforts estivaux se sont rapidement intégrés dans l'effectif et donnent leur pleine mesure, à l'image des latéraux Jonathan Clauss et Issiaga Sylla. Le Guinéen a d'ailleurs inscrit à Monaco mercredi son premier but sous le maillot lensois. Quant au patron de la défense, du haut de ses 20 ans, il se nomme Loïc Badé. Arrivé libre en provenance du Havre (L2), c'est l'une des très bonnes pioches du mercato artésien.

Disposé dans un 3-4-1-2 atypique, Lens sait s'adapter à l'adversaire. Il a su l'emporter à Rennes (2-0) en opposant un bloc bas et en profitant de sa rapidité dans la transition vers l'avant. Il a proposé davantage de jeu à Monaco (3-0) mercredi, avec toujours ce souci d'aller vite vers l'avant. Depuis le début de saison, le Racing fait usage d'un pressing constant, très haut, étouffant son adversaire, l'empêchant de s'organiser. De fait, ses récupérations de balle ne sont pas rares dans la moitié de terrain adverse.

Mais comme toutes les équipes très offensives, tout déséquilibre peut s'avérer fatal, comme ce fut le cas contre Reims (4-4) ou Angers (1-3), deux équipes qui ont profité de contres pour marquer. Et quand l'équilibre est là, certaines erreurs individuelles peuvent venir mettre à mal les efforts consentis par toute l'équipe, comme face à Montpellier (2-3).

Depuis plusieurs rencontres, les Sang et Or cultivent un paradoxe. Bien que mise en avant et louée pour sa combativité et la qualité de ses individualités, la défense lensoise souffre à domicile avec 11 buts pris sur ses 4 derniers matches à Bollaert-Delelis. En revanche, c'est une solidité sans commune mesure qu'elle affiche loin de ses bases avec trois matches consécutifs sans but encaissé et trois succès à la clé. Alors, fin de série ou passe de quatre à Metz ?