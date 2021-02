Metz fait plonger Nice et se rapproche de l'Europe

Sans faire de bruit, Metz est en train de réaliser une très belle saison. Désormais 6es avec 38 points, soit autant que Marseille, Rennes et Montpellier, mais une meilleure différence de buts, les hommes de Frédéric Antonetti vont pouvoir terminer leur saison avec gourmandise. A commencer par leur déplacement à Bordeaux, samedi prochain.

En revanche, l'OGC Nice continue sa chute inexorable. Sans consistance, les hommes du président Jean-Pierre Rivère ont été battus pour la 13e fois en Ligue 1 cette saison. Pire, en 2021, les Aiglons ont perdu sept matches sur dix.

Avec 29 points, un manque complet de confiance et de nombreux absents sur blessure. Sept joueurs majeurs manquaient à l'appel contre Metz : Atal, Dante, Lotomba, Danilo, Lopes, Dolberg et Reine-Adelaïde. Du coup, cette équipe construite pour jouer l'Europe n'a plus que six petits points d'avance sur la 18e place, synonyme de barrage.

Son prochain déplacement, vendredi à Rennes, sera important. Et la réception de Nîmes, mercredi 3 mars, vaudra très cher pour le maintien.

Metz supérieur partout

Metz a construit sa victoire lors d'une première mi-temps parfaite contre une équipe en très grande difficulté et sans réaction. Rapidement, Kiki Kouyaté a ouvert la marque. Tel un avant-centre de métier, il a repris un centre-tir de l'excellent Farid Boulaya (1-0, 15e).

Après ce but, les Messins, supérieurs dans tous les domaines, ont poursuivi leur travail de sape. A la suite d'un nouveau changement d'aile de Boulaya, Vagner a servi Matthieu Udol dont la tentative a été bien sortie par Walter Benitez (17e).

Le seul tir cadré niçois, par Pierre Lees-Melou (25e), n'a rien changé. La défense, aux abois, a laissé faire son adversaire. Andy Pelmard a laissé Udol centrer, Jean-Clair Todibo et William Saliba ont laissé Lamine Gueye marquer (2-0, 38e).

Après une mi-temps abyssale, les joueurs d'Adrian Ursea ont quand même réagi. Grâce à Amine Gouiri, autorisé à jouer en dernière minute après un ultime test négatif au Covid-19.

L'ex-Lyonnais a obtenu un penalty après une faute de Fabien Centonze et l'a transformé d'une belle panenka (2-1, 61e). Après ce 9e but en L1 du jeune attaquant niçois, ce fut à nouveau le néant. Et Metz a mérité sa victoire.