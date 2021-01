Monaco Ã  l'assaut du podium, en attendant les leaders

Après avoir gagné ses deux premiers matches en 2021, le club de la Principauté vise la passe de trois à la Mosson pour se rapprocher du PSG (2e) et du LOSC (3e), qui comptent six points d'avance avant respectivement de se déplacer à Angers samedi et de recevoir Reims dimanche.

L'ASM rend visite à des Montpelliérains qui n'ont plus gagné depuis un mois, la faute à une attaque moins prolifique qu'auparavant.

Avec huit buts en deux matches, les Monégasques n'ont pas ce type de problème à gérer, même si leur avant-centre et capitaine Wissam Ben Yedder traverse une longue et inhabituelle période de disette. L'ancien avant-centre de Séville n'a plus marqué depuis mi-décembre voire, si l'on exclut les penaltys, depuis un doublé victorieux contre Strasbourg (3-2) fin septembre.

"Dans le futur, il va marquer des buts importants pour l'équipe. Je le soutiendrai jusqu'au bout", l'a encouragé son entraîneur Niko Kovac après la victoire 3-0 du week-end dernier contre Angers.

Vainqueurs du Trophée des champions mercredi contre l'OM (2-1), Neymar et ses équipiers parisiens vont samedi à Angers avec l'espoir de reprendre les commandes de la L1, abandonnées à Lyon à mi-parcours.

En cas de victoire, les hommes de Mauricio Pochettino mettraient en tout cas la pression sur l'OL, qui ne reçoit Metz que dimanche soir, peu après la réception par Lille de Reims.

Les Marseillais, sixièmes du classement à sept points du podium (avec deux matches en moins), voudront effacer leurs récents déboires au Vélodrome face à Nîmes, la lanterne rouge, avant de recevoir Lens mercredi prochain en match en retard.

Dans le bas de tableau, la rencontre entre Lorient (19e) et Dijon (18e) dimanche en Bretagne vaudra cher dans la lutte pour le maintien.

Le même jour, le FC Nantes de Raymond Domenech (17e) aura l'occasion de s'éloigner de la zone rouge en recevant le promu lensois, neuvième du championnat.

Programme de la 20e journée de Ligue 1:

Vendredi:

(21h00) Montpellier - Monaco

Samedi:

(17h00) Marseille - Nîmes

(21h00) Angers - Paris SG

Dimanche:

(13h00) Brest - Rennes

(15h00) Nice - Bordeaux

Nantes - Lens

Strasbourg - Saint-Etienne

Lorient - Dijon

(17h00) Lille - Reims

(21h00) Lyon - Metz