Monaco arrache un point contre Saint-Étienne, mais voit le podium s'éloigner

Avec 27 points au moment de prendre quelques jours de vacances pour les fêtes de fin d'année, Monaco est désormais décroché, à huit unités du podium, objectif annoncé de la direction du club. Après la défaite contre Lens (0-3) la semaine dernière, ce sont de nouveaux points perdus, malgré les circonstances et la capacité de l'équipe à revenir après avoir été menée.

Saint-Étienne, pour sa part, porte sa série d'invincibilité à six rencontres. En revanche, celle-ci n'a rapporté que huit points (cinq nuls et une victoire). Et les Verts n'en possèdent que six d'avance sur la relégation.

Monaco avait pourtant bien débuté. Souvent menés ces derniers temps, les Rouge et Blanc ont cette fois-ci pris les devants.

Lancé à la limite du hors-jeu par Wissam Ben Yedder, Sofiane Diop a exécuté une jolie prise de balle du droit et enchaîné rapidement pour mettre le ballon hors de portée de Jessy Moulin (1-0, 7e).

Les Verts, contrairement à leurs adversaires, ne se sont pas arrêtés de jouer pour autant. Puissants, accrocheurs dans un 4-2-3-1 équilibré, ils sont revenus logiquement à hauteur.

Manonne tient le nul

Sur leur cinquième corner frappé par Adil Aouchiche, le capitaine Mathieu Debuchy a pris le meilleur sur Axel Disasi lobé, et catapulté une tête puissante dans les buts de Vito Manonne (1-1, 21e).

Alors que la rencontre s'est ensuite équilibrée, deux faits de jeu ont tout changé. À chaque fois, la décision de l'arbitre M. Hamel a désavantagé Monaco.

Sur la première, il a sifflé pénalty estimant que Guillermo Maripan avait empêché Denis Bouanga de lui disputer un ballon aérien dans la surface. Résultat : pénalty, que l'international gabonais a transformé lui-même d'un contre-pied du droit (1-2, 30e).

Sur la seconde, les arbitres de la VAR lui ont indiqué que la faute du jeune Belge de 18 ans, Eliot Matazo, dont c'était la première titularisation en L1, méritait plus que le simple avertissement donné (34e).

La sanction s'est transformée en exclusion (35e). Le banc monégasque a vu rouge lui aussi. Et Kovac, passablement énervé, a vu l'un de ses adjoints se faire sortir. Puis, jusqu'à la pause, la tension sur le terrain est montée de plusieurs crans.

Le coach croate a alors réajusté son équipe. Le Portugais Florentino Luis, milieu défensif, a remplacé Diop, plus offensif. La réponse a été rapide. À la suite d'un mouvement en solitaire qui a éliminé trois joueurs, Gelson Martins a servi l'actuelle arme fatale monégasque, Kevin Volland, clinique pour la 7e fois de la saison (2-2, 48e).

Puis, progressivement, Saint-Étienne a pris l'ascendant physique. Il a fallu un très bon Vito Manonne devant Thimothée Kolodziejczak (59e), Romain Hamouma (84e) et Debuchy (86e) pour permettre à Monaco de prendre un point.