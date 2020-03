Monaco bute sur un grand gardien rémois, l'Europe s'éloigne

Après un nul à Dijon (1-1) la semaine dernière, la formation de Robert Moreno enchaîne une deuxième contre-performance d'affilée. Ce qui la freine dans sa dynamique positive et qui l'éloigne, avec 40 points, à sept longueurs de Rennes et du podium.

En effectuant quatre changements par rapport à l'équipe qui a ramené le nul de Dijon (1-1) lors de la dernière journée, Moreno a pourtant montré à son groupe qu'il n'avait pas été content de ce qu'il avait vu en Bourgogne.

Les défenseurs Ruben Aguilar et Guillermo Maripan ont cédé leur place à Benjamin Henrichs et Kamil Glik. En attaque, Keita Baldé a suppléé Stevan Jovetic, à la recherche d'un second souffle logique après avoir beaucoup joué depuis son retour de blessure.

Très en vue avant de baisser de niveau, l'international sénégalais a obtenu un penalty, qui Wissam Ben Yedder a transformé en force sur la droite du gardien Predrag Rajkovic (1-0, 31e).

Ce but a été le seul d'une première période dominée de façon nette mais stérile par l'équipe de la Principauté. Pourtant, Baldé avait eu, au préalable, une belle opportunité. Mais sa frappe enroulée s'est écrasée sur la transversale (14e).

En fin de première période, le gardien rémois a également repoussé une belle volée de Tiémoué Bakayoko (45e). Ce qui a permis à son équipe de rester dans le match.

Car, si Reims avait déjà eu l'occasion de marquer avant Monaco par Hassane Kamara (8e et 13e), elle y est parvenue après la pause.

Comme a son habitude, Monaco a presque arrêté de jouer en 2e période. Kamara, encore lui, est finalement parvenu à en profiter. Très bon sur son côté gauche, il a, de l'angle de la surface de réparation, décoché une frappe violente au ras du premier poteau, qui a surpris Benjamin Lecomte (1-1, 58e).

Dès lors, Monaco s'est rué à l'attaque, laissant des espaces défensifs. Les deux équipes ont donc eu des occasions de vaincre. Les plus belles ont cependant été monégasques. D'abord, une frappe déviée de Stevan Jovetic s'est écrasée sur le haut de la transversale de Rajkovic (90e+2). Sur le corner, le gardien serbe a été exceptionnel et a détourné sur son poteau gauche une ultime tentative de Jovetic, à un mètre de lui (90e+3).