Montpellier est retombé sur terre

Début décembre, l'équipe de Michel Der Zakarian, classée à la 5e place, rêvait plus ou moins ouvertement d'une qualification continentale et baignait dans une relative euphorie. Quatre victoires consécutives, un duo offensif Delort-Laborde en pleine forme, un jeu désormais tourné vers l'offensive, des critiques désarmés. Les promesses étaient là.

Sept rencontres et cinq points plus tard, Montpellier traîne une petite gueule de bois, au lendemain des fêtes. Le navire héraultais navigue à nouveau à vue, à douze points du leader lyonnais.

"Il faut relativiser : l'objectif est d'être dans les huit premiers", tempère le président Laurent Nicollin. "Même si on a beaucoup d'ambition et d'envie, on ne boxe pas dans la même catégorie que les clubs devant nous. Il faut arrêter de faire croire que notre objectif est d'être européen", dédramatise-t-il.

Les défaites contre le Paris SG (1-3), Lille (2-3) ou à Marseille (3-1) plombent autant le bilan à mi-saison (28 points) que les illusions d'une équipe animée par un fort désir de franchir un palier après trois saisons aux portes de l'Europe. Et Montpellier a aussi mal négocié ses matches à la Mosson face à Metz (0-2) et Nantes (1-1).

"On a fait un match de haut niveau devant Lille. La vraie déception tient dans notre défaite devant Metz. Elle est regrettable car on n'a pas mis les ingrédients", constate amèrement le président Nicollin.

- Oubliée la stratégie gestionnaire -

Le MHSC, porté par sa dynamique du mois de novembre, s'est peut-être trompé d'objectifs ou a peut-être été emporté par sa générosité et son nouvel allant offensif, au mépris de toute prudence, s'inclinant souvent dans le dernier quart d'heure.

"Nous devons mieux gérer nos fins de match et y faire preuve de lucidité. Il faut savoir ne pas perdre certains matches que l'on ne peut pas gagner", remarque l'expérimenté défenseur Daniel Congré.

A cette période charnière de la saison, Montpellier a probablement payé les absences de certaines individualités comme Andy Delort, touché par le Covid-19, contre le Paris SG, ou Téji Savanier, absent face à Lille et l'OM.

"On n'est pas arrivé à avoir l'équipe au complet, comme ce fut le cas en novembre. Il faut que tout le monde soit au meilleur niveau au même moment. Car les joueurs de talent peuvent faire basculer les matchs. A contrario, la blessure de Florent Mollet face à Nantes nous a handicapés", explique Laurent Nicollin.

Montpellier, qui n'est plus dans une stratégie gestionnaire autour d'une défense désormais friable, ne peut se priver de ces hommes forts. Et, pour préserver ses espoirs européens, il doit restaurer au plus vite ses repères défensifs, négligés sous l'effet de multiples changements.

Un nouveau système de jeu (4-3-3), une défense à quatre, la mise en retrait du capitaine Vitorino Hilton, le renouvellement des latéraux et une philosophie plus offensive nécessitent un nouvel équilibre. Et un peu de temps, malgré l'urgence de la course à l'Europe.