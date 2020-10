Montpellier ne déplore plus que deux cas positifs au Covid-19

Les sept autres joueurs et trois membres du staff, détectés lors d’un contrôle effectué jeudi, s’avèrent négatifs et sont en mesure de disputer la rencontre à Monaco dimanche lors de la 7e journée de Ligue 1.

"Les tests complémentaires effectués ce matin auprès de l'ensemble du groupe professionnel et du staff ont révélé deux cas positifs (un joueur et un membre du staff). Les dix autres sont en fait négatifs", a indiqué le club héraultais dans un communiqué diffusé en fin d'après-midi.

Vendredi matin, Montpellier avait transmis un premier communiqué faisant part de douze cas positifs au sein de son effectif professionnel, lesquels avaient été isolés pour respecter le protocole sanitaire.

Beaucoup de tests pour presque rien : l'équipe de Michel Der Zakarian, qui occupe la 5e place du championnat, va pouvoir préparer presque normalement son rendez-vous à Monaco quinze jours après la défaite humiliante concédée à la Mosson face au voisin et rival, Nimes.

Depuis le début de la pandémie, huit joueurs de Montpellier ont été touchés par le Covid-19. Le milieu de terrain Junior Sambia, qui avait été hospitalisé et placé sous coma artificiel fin avril, a été le premier joueur de Ligue 1 victime du coronavirus.

Puis l’international camerounais Ambroise Oyongo, le défenseur serbe Mihailo Ristic, le jeune Thibault Tamas, et plus récemment le meneur de jeu Florent Mollet ou le jeune défenseur Thibaut Vargas ont également été contaminés et isolés du groupe pendant quatorze jours.

Enfin, l’attaquant international algérien Andy Delort a été contaminé par le coronavirus à la veille de la reprise du championnat et ainsi privé du premier match à Rennes (2-1).