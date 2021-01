Montpellier sans ligne de défense face à Lens

Trente-neuf buts encaissés en 21 rencontres (1,8 but par match), Montpellier possède la défense la plus poreuse de la Ligue 1, juste après celle du voisin et relégable nîmois. Conséquence: l’équipe de +Der Zak+ a égaré ses certitudes, mais aussi sa réputation de poil à gratter des gros bras du championnat, enchaînant récemment les défaites devant Lille, Marseille ou Paris.

Le club héraultais navigue désormais à la 11e place, loin des prétendants à l’Europe, après avoir eu la place de leader à portée d’une victoire devant le PSG, début décembre.

Défense reconfigurée autour d'un 4-3-3, retraite en vue du vétéran Hilton, nouveau gardien avec Jonas Omlin et nouveau profil des latéraux : Montpellier a beaucoup changé au cours de la première moitié de saison et a perdu sa stabilité.

Depuis son arrivée en 2017, Der Zakarian avait pourtant fait de la solidité défensive sa marque de fabrique, parfois jusqu’à la caricature, au point de s'attirer certaines critiques sur un système austère.

Au cours de ses deux premières saisons, autour d’un inamovible 5-3-2 construit autour d'un trio Hilton, Pedro Mendes, Daniel Congré très expérimenté, la bande à Der Zak n’avait encaissé que 33 (0,8 but par match) puis 42 buts (1,1 but par match).

En basculant vers un schéma plus offensif, pour répondre à une ambition plus élevée, Montpellier a fait voler en éclats ses fondations, mais aussi fragilisé ses vieux défenseurs.

Tour à tour, Der Zak a remis en question ses cadres pour laisser notamment sur le banc à six reprises le capitaine brésilien Hilton après la gifle à la Mosson devant Reims (0-4), fin octobre.

Omlin déçoit

En multipliant les associations, et relançant le jeune Cozza, le technicien a vainement cherché l’option idéale. Aujourd’hui, il prône avant tout un retour aux vertus de combat.

"Il ne faut pas penser à sa gueule, mais rester soudés et se battre ensemble. On doit revenir à l'unité, retrouver des valeurs collectives. (...) On ne doit pas penser qu'un joueur va nous faire gagner", lance-t-il.

Outre la perte d’influence d’Hilton, et l’aménagement tactique, le technicien s’appuie sur de nouveaux latéraux. Titulaires l’an passé, Arnaud Souquet et Ambroise Oyongo ont cédé leurs place à Junior Sambia et Mihailo Ristic.

L’ancien niortais et l’international serbe offrent plus de solutions offensives (six passes décisives à eux deux), mais manquent d’instinct défensif et de rigueur. "Ce sont des latéraux qui ont une formation de milieu offensif", a noté Der Zak, pointant en creux leurs carences dans le replacement et l’agressivité.

Le gardien international suisse Jonas Omlin, arrivé à l’intersaison du FC Bâle, n’a pas non plus fait de miracles, ni fait oublier ses prédécesseurs Benjamin Lecomte et l’Argentin Géronimo Rulli, partis dans des clubs plus ambitieux (Monaco, Villareal).

"Il pourrait faire beaucoup plus d’arrêts décisifs. J’espère que sa deuxième partie de saison sera bien meilleure que ce qu’il a fait sur la première", espérait Der Zak peu après la trêve hivernale.

Dans un mercato morose, Montpellier a ciblé son recrutement sur un ou deux défenseurs centraux comme un aveu d’impuissance et un constat d’échec. A quelques mois de la retraite d’Hilton et de la fin de contrat de Congré, âgé de 35 ans, le président Laurent Nicollin, et son directeur sportif Bruno Carotti, veulent finir de recomposer l’équipe. En replâtrant les fondations.