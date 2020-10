Montpellier sombre et relance Reims

Trois buts encaissés, deux exclusions de Vitorino Hilton (6) et Damien Le Tallec (41) : les Montpelliérains ont vécu un véritable cauchemar au cours d’une première période désastreuse, dépourvue de la moindre réaction d’orgueil.

L’équipe de Michel Der Zakarian, qui était en tribunes après avoir contracté le Covid-19 la semaine passée, glisse à une anonyme 11e place.

Privé de son influent meneur de jeu Teji Savanier, suspendu, Montpellier a vécu une nouvelle humiliation trois semaines après sa défaite historique face à Nîmes (0-1), voisin et rival. Pour la première fois depuis le printemps 2018 (Bordeaux, Saint-Etienne), il enchaîne un second échec à domicile et y ébranle ses certitudes tout autant que ses ambitions.

A la traîne depuis la reprise, Reims décroche sa première victoire de la saison et se rapproche de Lorient, premier non-relégable. Il attend de confirmer dans une semaine devant Strasbourg dans un duel de mal-classés.

Dans un contexte particulier, marqué par le décès mardi de Bruno Martini, l’ancien gardien international et directeur de son centre de formation, Montpellier, qui n'avait plus connu pareille défaite à la Mosson depuis le 8 mars 2015 face à Lyon (1-5), n’a existé ni dans l’engagement, ni dans le jeu.

Tout a basculé en six minutes. Le capitaine Vitorino Hilton a commis une faute dans la surface sur Boulaye Dia (6e), à l’origine du penalty, et a subi sa seconde exclusion de la saison (Lyon).

L’avant-centre de Reims, qui a transformé le penalty, a réussi un doublé quatre minutes après en se faufilant dans la passive défense héraultaise.

La faillite défensive de Montpellier s’est poursuivie avec un but refusé pour hors-jeu Mbuku (21e) et un troisième but rémois. A la 30e minute, le jeune Mbuku, âgé de18 ans, a surpris la défense d’un splendide retourné.

Après la pause, et la seconde exclusion de Le Tallec, Dia a enfoncé, grâce à un second penalty (56e), Montpellier. En pleine tourmente.