Paris Ã©teint l'attaque de feu lilloise

Le PSG a ainsi mis fin à l'incroyable série du Losc, qui avait inscrit au moins un but lors de ses 29 derniers matches officiels, toutes compétitions confondues. La formation parisienne était déjà la dernière équipe à avoir réalisé une "clean sheet" contre les Nordistes, le 26 janvier dernier, déjà au Stade Pierre-Mauroy (2-0).

Depuis le début de la saison, les Dogues avaient marqué 42 buts en 21 rencontres, 15 de Ligue 1 et 6 de Ligue Europa, soit une moyenne de deux par matches tout rond. Mais dimanche, l'attaque nordiste n'a pas fait le poids face au triple champion de France en titre.

Le duo d'internationaux turcs composé du vétéran Burak Yilmaz et du gaucher Yusuf Yazici, pourtant très prolifique depuis le début de l'exercice avec respectivement 8 et 11 buts inscrits, n'a pas existé face à la solide arrière-garde parisienne emmenée par Marquinhos, auteur d'une superbe prestation.

Et sur l'un des rares contres lillois, en l'absence du capitaine brésilien, c'est Presnel Kimpembé qui s'est sacrifié en réalisant un tacle magistral devant Yilmaz, une intervention qui lui a coûté une blessure et une sortie prématurée (78e).

Les deux ailiers Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné, souvent décisifs depuis le début de la saison, n'ont pas eu beaucoup le loisir de prendre leur couloir tant le PSG a monopolisé le ballon et eu l'emprise sur la rencontre.

Vagues parisiennes

Les quelques fois où ils se sont approchés de la surface de réparation parisienne, ils n'ont pas réussi à créer de différence et à servir leur attaquants, à l'image d'une ouverture en profondeur de Bamba dont Yilmaz n'a pu se saisir, ou d'un centre raté de l'ancien Parisien alors que plusieurs coéquipiers attendaient le ballon au point de penalty (32e).

"Ils ont des individualités supérieures à nos individualités donc notre collectif va être très important", avait prévenu l'entraîneur lillois Christophe Galtier. Et la prestation des joueurs parisiens n'a pas démenti son analyse.

Si les Nordistes ont été très solidaires défensivement pour résister aux vagues parisiennes, ils ont semblé à court de jus pour porter le danger sur le but de Keylor Navas, qui n'a pas eu à réaliser le moindre arrêt.

Bien que les statistiques indiquent que le Losc et le PSG ont réalisé le même nombre de tirs (8), seuls les Parisiens ont été dangereux, sans toutefois se procurer d'énormes occasions non plus.

Dans ce choc très attendu et finalement plutôt décevant, les défenses ont clairement pris le pas sur les attaques, un peu à l'image de l'opposition entre Paris et Lyon remportée par l'OL (1-0) le week-end dernier. Mais les Lillois se contenteront de ce match nul qui leur permet de maintenir leur bonne dynamique avant un déplacement périlleux à Montpellier mercredi.